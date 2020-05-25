В Приднестровье возобновят работу парикмахерские и салоны красоты

При этом в пресс-службе Красносельского отметили, что поток клиентов должен быть ограничен. Если речь идет об изолированных мини-кабинетах, то в них допустимо нахождение одного мастера и одного клиента – независимо от площади помещения. В случае, когда в одном зале оборудовано несколько рабочих мест, то на каждую пару "мастер-клиент" должно быть отведено не меньше 12 квадратных метров. При этом максимальное количество граждан, находящихся одновременно в помещении, не может превышать 20 человек (десять сотрудников и десять посетителей). Наличие масок у мастеров и клиентов обязательно.