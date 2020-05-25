В Приднестровье возобновят работу парикмахерские и салоны красоты

ТИРАСПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Оперативный штаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) по профилактике и недопущению распространения коронавируса в понедельник принял решение об очередном ослаблении ограничительных мер, разрешив с 28 мая работу салонов красоты и парикмахерских, сообщила пресс-служба приднестровского лидера Вадима Красносельского.
"Решено, что с четверга вернутся в строй парикмахерские и другие учреждения, оказывающие услуги в сфере индустрии красоты и гигиены", - говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе Красносельского отметили, что поток клиентов должен быть ограничен. Если речь идет об изолированных мини-кабинетах, то в них допустимо нахождение одного мастера и одного клиента – независимо от площади помещения. В случае, когда в одном зале оборудовано несколько рабочих мест, то на каждую пару "мастер-клиент" должно быть отведено не меньше 12 квадратных метров. При этом максимальное количество граждан, находящихся одновременно в помещении, не может превышать 20 человек (десять сотрудников и десять посетителей). Наличие масок у мастеров и клиентов обязательно.
Еще одно обязательное условие – прием посетителей строго по предварительной записи. График должен предусматривать временные интервалы между посещениями, достаточные для проведения дезинфекции помещения и оборудования, а также замены мастером средств индивидуальной защиты, добавили в пресс-службе.
В Приднестровье до 1 июня введен режим чрезвычайного положения. По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 878 приднестровцев, 35 человека скончались, 484 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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