Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T14:03
https://ria.ru/20200525/1571952404.html
В Приднестровье возобновят работу парикмахерские и салоны красоты
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Приднестровье возобновят работу парикмахерские и салоны красоты

14:03 25.05.2020
69
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Оперативный штаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) по профилактике и недопущению распространения коронавируса в понедельник принял решение об очередном ослаблении ограничительных мер, разрешив с 28 мая работу салонов красоты и парикмахерских, сообщила пресс-служба приднестровского лидера Вадима Красносельского.
"Решено, что с четверга вернутся в строй парикмахерские и другие учреждения, оказывающие услуги в сфере индустрии красоты и гигиены", - говорится в сообщении.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
При этом в пресс-службе Красносельского отметили, что поток клиентов должен быть ограничен. Если речь идет об изолированных мини-кабинетах, то в них допустимо нахождение одного мастера и одного клиента – независимо от площади помещения. В случае, когда в одном зале оборудовано несколько рабочих мест, то на каждую пару "мастер-клиент" должно быть отведено не меньше 12 квадратных метров. При этом максимальное количество граждан, находящихся одновременно в помещении, не может превышать 20 человек (десять сотрудников и десять посетителей). Наличие масок у мастеров и клиентов обязательно.
Еще одно обязательное условие – прием посетителей строго по предварительной записи. График должен предусматривать временные интервалы между посещениями, достаточные для проведения дезинфекции помещения и оборудования, а также замены мастером средств индивидуальной защиты, добавили в пресс-службе.
В Приднестровье до 1 июня введен режим чрезвычайного положения. По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 878 приднестровцев, 35 человека скончались, 484 выздоровели.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗПриднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияСССРВ мире
Рекомендуем
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований
Студентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская
"Это мой выбор": студентка из Волгограда помогает бороться с COVID-19
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Эксперт объяснил конфронтацию между США и Китаем
Полицейский
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
МИД Китая ответил на слова советника Трампа о вакцине от COVID-19
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Турция из-за пандемии не досчиталась половины российских туристов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не исключил вторую волну заболеваемости COVID-19 осенью и зимой
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР оценили ситуацию после встречи контактной группы
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
Кудрин рассказал, без чего невозможно развитие экономики в России
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова
Военнослужащий ДНР на КПП
В ДНР рассказали о подавлении точек украинских силовиков
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3)
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
Лента новостейМолния