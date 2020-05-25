Отпуск безопаснее провести в России, заявил Мишустин

"Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе - при благоприятной эпидемиологической обстановке - можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.