Отпуск безопаснее провести в России, заявил Мишустин

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лучше и безопаснее провести отпуск в России, с 1 июня во многих регионах возобновят работу санатории с медицинской лицензией, а при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить и о запуске курортов в полном объеме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе - при благоприятной эпидемиологической обстановке - можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Он обратился к главам субъектов с просьбой четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона.
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