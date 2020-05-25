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Туризм
2020-05-25T14:02
https://ria.ru/20200525/1571952294.html
Отпуск безопаснее провести в России, заявил Мишустин
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РИА Новости

Отпуск безопаснее провести в России, заявил Мишустин

14:02 25.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лучше и безопаснее провести отпуск в России, с 1 июня во многих регионах возобновят работу санатории с медицинской лицензией, а при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить и о запуске курортов в полном объеме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе - при благоприятной эпидемиологической обстановке - можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Он обратился к главам субъектов с просьбой четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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