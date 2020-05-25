Путин подписал закон о присвоении разрядов по профессиям при профобучении

Законом уточняется, что документ о квалификации подтверждает получение по результатам профессионального обучения квалификации по профессии рабочего, должности служащего, а присвоение разряда, класса или категории подтверждается этим документом только при наличии таких разрядов, классов или категорий.

Предыдущая редакция ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предписывала в обязательном порядке присваивать разряд или класс, категорию по результатам профессионального обучения. После внедрения профессиональных стандартов сложилась ситуация, когда новые должности и профессии, для занятия которых необходимо прохождение профессионального обучения, не предусматривают установление разрядов или классов, категорий. Данный закон устраняет эту правовую коллизии.