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Путин подписал закон о присвоении разрядов по профессиям при профобучении
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РИА Новости

Путин подписал закон о присвоении разрядов по профессиям при профобучении

13:59 25.05.2020 (обновлено: 14:01 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий порядок присвоения разрядов, классов и категорий для профессий и должностей, занятие которых требует прохождения профессионального обучения.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом уточняется, что документ о квалификации подтверждает получение по результатам профессионального обучения квалификации по профессии рабочего, должности служащего, а присвоение разряда, класса или категории подтверждается этим документом только при наличии таких разрядов, классов или категорий.
Предыдущая редакция ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предписывала в обязательном порядке присваивать разряд или класс, категорию по результатам профессионального обучения. После внедрения профессиональных стандартов сложилась ситуация, когда новые должности и профессии, для занятия которых необходимо прохождение профессионального обучения, не предусматривают установление разрядов или классов, категорий. Данный закон устраняет эту правовую коллизии.
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