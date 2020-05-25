Мурашко рассказал о контроле за сроками выплат медикам

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минздрав полностью контролирует сроки выплат медикам, которые борются с Минздрав полностью контролирует сроки выплат медикам, которые борются с коронавирусом , все укладывается в установленные сроки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

"Нами создан ресурс по персональным выплатам, то есть сегодня в рамках единой государственной информационной системы органы исполнительной власти и медицинские организации подают нам полностью весь список людей, получивших персонально выплаты", - рассказал Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Также, по его словам, создан ресурс по обращениям граждан, и "на него поступили обращения, которые персонально маршрутизируются в личные кабинеты высших должностных лиц субъектов РФ и рассматриваются медицинскими организациями".

"Министерство здравоохранения полностью контролирует и сроки и порядок рассмотрения, в том числе проводит анализ данных рассмотрений", - подчеркнул Мурашко.

"Хочу отметить, что 55% рассмотрено, остальные находятся в медицинских организациях на рассмотрении, все укладывается в сроки, установленные правилами. По результатам выплат - 20% медицинских работников получили выплаты по результатам рассмотрений, 14% по обращениям, также начисляются и выплачиваются в понедельник - вторник выплаты по тем спорным случаям, которые возникали. 51% случаев не соответствовал условиям выплат, были даны разъяснения и по 15% - это ошибочные данные, введенные в ресурс", - пояснил министр.