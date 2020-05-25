ФСИН сообщила о трех возможных случаях COVID-19 в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В СИЗО "Лефортово" выявлено три случая подозрения на коронавирус среди арестантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН.
На прошлой неделе член столичной ОНК Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов, находящийся под стражей в "Лефортово" по делу о создании преступного сообщества, заразился COVID-19.
"На сегодняшний день в СИЗО-2 ФСИН России выявлены три случая подозрения на новую коронавирусную инфекцию среди лиц, содержащихся под стражей. Проводятся необходимые лабораторные исследования. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в медицинской части следственного изолятора. Заболевание протекает в легкой форме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, "контактировавшие с ними лица изолированы", проводится их тестирование на наличие заболевания. "Все они также находятся под наблюдением медицинских работников", - подчеркнули во ФСИН.
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