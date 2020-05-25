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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:58
https://ria.ru/20200525/1571952054.html
ФСИН сообщила о трех возможных случаях COVID-19 в СИЗО "Лефортово"
https://cdn22.img.ria.ru/images/102341/20/1023412040_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_5eafe9b7a33f381acf46e17b0eb2b161.jpg
РИА Новости

ФСИН сообщила о трех возможных случаях COVID-19 в СИЗО "Лефортово"

13:58 25.05.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкУ входа в следственный изолятор "Лефортово". Архивное фото
У входа в следственный изолятор Лефортово. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В СИЗО "Лефортово" выявлено три случая подозрения на коронавирус среди арестантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН.
На прошлой неделе член столичной ОНК Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов, находящийся под стражей в "Лефортово" по делу о создании преступного сообщества, заразился COVID-19.
"На сегодняшний день в СИЗО-2 ФСИН России выявлены три случая подозрения на новую коронавирусную инфекцию среди лиц, содержащихся под стражей. Проводятся необходимые лабораторные исследования. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в медицинской части следственного изолятора. Заболевание протекает в легкой форме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, "контактировавшие с ними лица изолированы", проводится их тестирование на наличие заболевания. "Все они также находятся под наблюдением медицинских работников", - подчеркнули во ФСИН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СИЗО ЛефортовоЕва МеркачеваКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЗиявудин МагомедовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
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