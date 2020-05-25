Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T13:56
https://ria.ru/20200525/1571952003.html
Полис ОСАГО временно разрешили приобретать без техосмотра
https://cdn25.img.ria.ru/images/149851/02/1498510284_0:119:3076:1849_1036x0_80_0_0_9b6dd366d69b0c35e5dad2b8973de160.jpg
РИА Новости

Полис ОСАГО временно разрешили приобретать без техосмотра

13:56 25.05.2020
3105
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий на время эпидемии коронавируса временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Это связано с тем, что из-за ограничительных мер по коронавирусу во многих регионах РФ не работают станции техобслуживания и водители не могут предоставить свой автомобиль для осмотра, чтобы получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО.
Закон разрешает в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности, либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.
Оформление полиса ОСАГО
14 мая, 07:28Распространение нового коронавируса
В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам
Страхователь в этом случае должен будет предоставить такие документы в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года. Если он этого не сделает, то страховщик в случае ДТП получает право взыскать с него выплаченные потерпевшему средства в полном объеме. При этом правительство РФ будет вправе продлить данные сроки, но не более чем на 90 дней.
В законе также содержатся нормы, касающиеся индивидуализации тарифов ОСАГО, которые позволят страховщикам при установлении их ставок учитывать личностные характеристики страхователя и водителей, в том числе наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД или правил его эксплуатации.
80200010
Обсудить 4
РоссияОСАГОВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Сейчас дешевле не приобретать этот полис, и получить за год 3-4 штрафа, оплатить их со скидкой в 50%. И водить аккуратно, за десятки лет не попав ни в одно ДТП ни разу. ОСАГО нужно сделать бесплатным, если за 3..5 лет водитель не попадал ни в одно ДТП, или же ущерб от него не превышал стоимости полиса на год.
25 мая, 14:00
ОИОлег Иволгин
1430000
Рекомендуем
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал россиян провести отпуск на Родине
Советский орбитальный корабль Буран отмечает двадцатилетний юбилей полета
Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции
Порт Усть-Луга
Для мегапроекта "Газпрома" хотят привлечь деньги россиян
Владимир Стрючков
Экс-главу Минздрава Пензенской области осудили за изнасилование
Санаторий РЖД Мыс Видный в Сочи
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
Здание Государственной думы России
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина
Больное сердце
Названы три симптома сердечного приступа
Мэр Москвы Сергей Собянин
Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу
Сотрудница Московского метрополитена проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Попова рассказала, что масочный режим продлится еще месяц-два
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Трубы ТЭЦ
В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
Лента новостейМолния