В Минздраве рассказали о выплатах медикам за работу с COVID-19

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президентские выплаты за апрель получили более 153 тысяч врачей, водителей скорой и сотрудников медицинских учреждений, работающих с больными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Президентские выплаты за апрель получили более 153 тысяч врачей, водителей скорой и сотрудников медицинских учреждений, работающих с больными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Федеральные учреждения, привлекаемые к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19, также получили поддержку, добавил глава ведомства. Мурашко подчеркнул, что Минздрав полностью контролирует сроки выплат медикам.

"Мы видим положительную динамику (по выплатам медикам. — Прим. ред.), активно идут выплаты за май, правительство контролирует этот вопрос, чтобы президентские выплаты в полном объеме дошли до всех, кому они положены: врачам, медперсоналу, водителям скорой помощи", — сказал, в свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, обращения врачей по вопросу выплат за работу с больными с коронавирусом, поступающие через портал госуслуг, продолжают отрабатывать.

Стимулирующие выплаты медработникам

Согласно поручению Владимира Путина, для медиков, работающих с зараженными коронавирусом, доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей. Из бюджета на эти цели регионам выделили 41,8 миллиарда рублей, еще более десяти миллиардов направили федеральным учреждениям.

Ранее президент обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили. Он призвал не "разводить бюрократическую канитель", не считать "какие-то часы", а выплачивать деньги за сам факт работы с коронавирусными больными.