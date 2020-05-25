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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:45
https://ria.ru/20200525/1571951836.html
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155088/03/1550880358_0:459:2824:2048_1036x0_80_0_0_48e53dd68ec8f0f412b4b0d22062140a.jpg
РИА Новости

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

13:55 25.05.2020 (обновлено: 15:45 25.05.2020)
186550
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Игорь Артамонов
 Игорь Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Игорь Артамонов. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
Ранее в Telegram-канале депутата Липецкого облсовета Олега Хомутинникова появилась аудиозапись, на которой человек, голос которого похож на голос Артамонова, беседует, предположительно, со своим заместителем Александром Ильиным. Губернатор заявляет, что некие цифры "надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают", призывает "не подставлять субъект". Он говорит: "Александр Иванович, пожалуйста, ну что мы сами себе создаем проблемы?.. Что ж вы такие неподатливые. Ну что, трудно поменять данные, которые соответствуют факту?" Тот отвечает, что трудно. В ответ губернатор предлагает тренироваться. Хомутинников говорит, что речь идет о цифрах по коронавирусу. Он не поясняет, откуда у него аудиозапись.
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"Опубликованная запись была сделана на заседании регионального оперативного штаба. В разговоре ведется речь не о количестве заболевших, а о количестве тестов на коронавирус, проводимых в Липецкой области. Сведения о тестах передаются в ИЦК (информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом). На заседании штаба обсуждалось, что в статистике центра указывается меньшее количество тестов, чем проводится в Липецкой области", — сообщает в своем официальном Telegram-канале администрация региона. Отмечается, что речь шла о данных одной лаборатории.
Власти поясняют: чтобы не было ошибок и несоответствий, необходимо тщательно заполнять отчетность и быть на постоянной связи с руководством ИЦК. "Губернатор Игорь Артамонов указывает именно на это. Кроме того (и это слышно на записи), он просит привести отчетность в соответствие с фактическими цифрами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее регион уже сталкивался с ошибками со стороны федеральных центров по мониторингу. В частности, 28 апреля в статистику по Липецкой области записали двух умерших, которых на тот момент в регионе не было. Тогда вопрос удалось оперативно решить, ошибка была исправлена, отмечают власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
Популярные комментарии
Я не я и хата не моя. Вора поймай за руку, а тот скажет, что не моя рука была там, моя вот она, у вас в руке.
25 мая, 14:30
Sergeyi Kozlov
3210000
Для кого-то это секрет,то что творит власть?Сверху так велено,у нас же вертикаль....
25 мая, 15:06
Олег 84
1700001
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