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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:52
https://ria.ru/20200525/1571951675.html
В России коронавирус выявили у более двух тысяч беременных
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В России коронавирус выявили у более двух тысяч беременных

13:51 25.05.2020 (обновлено: 13:52 25.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у более двух тысяч беременных в России, у женщин с этим диагнозом рождаются здоровые дети, которые могут быть инфицированы при контакте уже после родов, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РФ, профессор Лейла Адамян.
"В нашей стране вот, например, на сегодняшний день, я специально посмотрела цифры, 2561 беременная с коронавирусной инфекцией. Из них подтвержденный по всем тестам диагноз - 2035. В одной только Москве это колоссальные цифры - у 816 больных беременных в Москве имеется коронавирусная инфекция, родов - 224. Смертности среди них практически никакой", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Специалист отметила, что если у женщины положительный результат на коронавирус, ребенок рождается здоровым. Если ребенок заболевает, это происходит уже после контакта с матерью и окружающими.
По словам Адамян, не доказан вертикальный путь передачи коронавируса (внутриутробная передача инфекции плоду), не доказано, что коронавирус может быть в плаценте или околоплодных водах, а также вызывать пороки развития плода.
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Главный внештатный специалист Минздрава отметила, что для беременных с коронавирусом предпочтительны естественные роды, кесарево сечение им не показано, проводится только по акушерским показаниям или при необходимости немедленного родоразрешения для спасения жизни.
После рождения ребенок должен быть тут же изолирован, подчеркнула Адамян, уточнив, что его не должны класть на грудь матери. Такого ребенка должны обследовать на наличие коронавируса. "Почти в 100% случаев... даже если у матери есть коронавирусная инфекция, ребенок рождается стерильным", - добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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