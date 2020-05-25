Омбудсмен в Москве рассказала о жизни детей из детдомов во время пандемии

"В период пандемии многие дети находятся в семьях, которые прошли обучение, которые заявили себя как приемные родители. Важно было использовать такую возможность, чтобы детям было легче пережить условия карантина. Я очень верю и надеюсь, что эта история сыграет так, что ребята останутся в семьях", - сказала Ярославская.