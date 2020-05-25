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2020-05-25T14:20
https://ria.ru/20200525/1571951480.html
Омбудсмен в Москве рассказала о жизни детей из детдомов во время пандемии
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РИА Новости

Омбудсмен в Москве рассказала о жизни детей из детдомов во время пандемии

13:49 25.05.2020 (обновлено: 14:20 25.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняВоспитанник одного из детских домов
Воспитанник одного из детских домов
© РИА Новости / Владимир Песня
Воспитанник одного из детских домов. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Многих воспитанников московских детдомов устроили во временные семьи на период самоизоляции из-за пандемии, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, выразив надежду, что дети останутся в этих семьях и после снятия ограничительных мер.
"В период пандемии многие дети находятся в семьях, которые прошли обучение, которые заявили себя как приемные родители. Важно было использовать такую возможность, чтобы детям было легче пережить условия карантина. Я очень верю и надеюсь, что эта история сыграет так, что ребята останутся в семьях", - сказала Ярославская.
Она подчеркнула, что детей дают только проверенным людям. При этом, есть и ребята, которые продолжают жить в учреждениях в режиме строгой самоизоляции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ольга ЯрославскаяМоскваОбщество
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