Омбудсмен в Москве рассказала о жизни детей из детдомов во время пандемии

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Многих воспитанников московских детдомов устроили во временные семьи на период самоизоляции из-за пандемии, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, выразив надежду, что дети останутся в этих семьях и после снятия ограничительных мер.
"В период пандемии многие дети находятся в семьях, которые прошли обучение, которые заявили себя как приемные родители. Важно было использовать такую возможность, чтобы детям было легче пережить условия карантина. Я очень верю и надеюсь, что эта история сыграет так, что ребята останутся в семьях", - сказала Ярославская.
Она подчеркнула, что детей дают только проверенным людям. При этом, есть и ребята, которые продолжают жить в учреждениях в режиме строгой самоизоляции.
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