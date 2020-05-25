Абрамченко оценила влияние засушливой погоды в 2020 году на урожаи

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Засушливая погода в ряде регионов в текущем году может затронуть сборы бахчевых культур и ягод, однако в целом влияние погодных условий на урожаи не будет критичным, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Могут быть проблемы, действительно, по ряду культур, в том числе - по которым такая высокая позиция в Доктрине (продовольственной безопасности - ред.). Это бахчевые, например, это ягоды. Но это не критично абсолютно", - сказала Абрамченко в интервью телеканалу РБК.
"По ключевым позициям - это мясо, молока, рыбохозяйственный комплекс и его продукция, зерно - у нас, наоборот, ожидается превышение пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности. И очень хороший прогноз по тепличным овощам", - указала вице-премьер.
Комментируя вопросы экспорта сельхозпродукции из России, Абрамченко отметила, что для РФ большое значение имеют поставки на рынки азиатских стран. Она напомнила, что Россия в текущем году начала поставки говядины в Китай - первые партии поступили в эту страну 7 апреля.
"Сейчас мы нарастили экспорт говядины в Китай уже в два раза по отношению к показателям 7 апреля текущего года", - сказала заместитель председателя правительства.
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