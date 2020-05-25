Абрамченко оценила влияние засушливой погоды в 2020 году на урожаи

"Могут быть проблемы, действительно, по ряду культур, в том числе - по которым такая высокая позиция в Доктрине (продовольственной безопасности - ред.). Это бахчевые, например, это ягоды. Но это не критично абсолютно", - сказала Абрамченко в интервью телеканалу РБК.