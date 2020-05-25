Лукашенко не исключил вторую волну заболеваемости COVID-19 осенью и зимой

"Коек предостаточно. Тяжелых (пациентов – ред.) меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя", - сказал белорусский лидер.