Лукашенко не исключил вторую волну заболеваемости COVID-19 осенью и зимой

МИНСК, 25 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне пандемии коронавируса COVID-19, несмотря на постепенное улучшение эпидситуации в республике, призвал чиновников не расслабляться и быть готовыми ко второй волне заболеваемости в осенний и зимний период.
Как сообщает президентская пресс-служба, в понедельник Лукашенко провел совещание по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам. Он, в частности, обратил внимание, что в ежедневном режиме, утром и вечером, интересуется ситуацией с распространением коронавируса в Белоруссии.
"Коек предостаточно. Тяжелых (пациентов – ред.) меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя", - сказал белорусский лидер.
По его словам, если ситуации с COVID-19 в стране и дальше будет развиваться в таком режиме, как сейчас, то "будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием". Лукашенко констатировал, что в Витебске, где была сложная обстановка с инфицированием, заболеваемость пошла на спад. Свидетельством тому, продолжил президент, является то, что больницы, которые изначально перепрофилировали как резервные для больных коронавирусом, уже начали возвращать к обычному режиму.
Аналогичная ситуация, по словам Лукашенко, наблюдается и в Минске. "На плато уже находимся, по заявлениям врачей. Я, правда, не так оптимистичен в силу своего суеверия", - сказал глава государства. Он уточнил, что, основываясь на развитии ситуации, уже и в Минске планируют в ближайшее время возвращать к обычной работе ряд лечебных учреждений, в том числе онкологического и гинекологического профиля, больницу скорой медпомощи.
Лукашенко также отметил стабилизацию заболеваемости COVID-19 и даже некоторое снижение в Минской области, при этом неплохая обстановка сложилась и в Могилевской области республики. "Если так, то у нас останутся только две области - Брестская и Гомельская, - которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то", - добавил глава государства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек. В Белоруссии на воскресенье число случаев инфицирования COVID-19 составляло 36198, в том числе минздрав сообщал о 199 умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.