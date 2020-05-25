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Туризм
2020-05-26T00:23
https://ria.ru/20200525/1571950674.html
Мишустин призвал россиян провести отпуск на Родине
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РИА Новости

Мишустин призвал россиян провести отпуск на Родине

13:36 25.05.2020 (обновлено: 00:23 26.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
"Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом. Я прошу наших граждан не торопиться", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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Он признал, что в борьбе с распространением COVID-19 достигнуты определенные успехи. "Но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж: за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену", - подчеркнул премьер.
Он отметил, что для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики, ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом. Вместе с тем, напомнил глава кабмина, Всемирная организация здравоохранения все ещё считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТуризмМихаил Мишустин
Популярные комментарии
Не просить надо, а не пускать. А уж если пускать, то только под расписку: "Подхвачу за рубежом Корону - несу полную ответственность и все связанные с болезнью расходы как за рубежом, так и в России". Ну и плюс соответствующий страховой полис.
25 мая, 13:49
Александр И
275601181
Поддерживаю!
25 мая, 13:42
Арсений Новиков
226101187
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