Мишустин призвал исключить малейшую угрозу завоза COVID-19 из-за рубежа

"Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что россияне должны заботиться о своем здоровье и не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением обратно.