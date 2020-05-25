Мишустин призвал исключить малейшую угрозу завоза COVID-19 из-за рубежа

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Необходимо исключить малейшую угрозу завоза коронавируса в Россию из-за рубежа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Он отметил, что россияне должны заботиться о своем здоровье и не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением обратно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.