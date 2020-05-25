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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:49
https://ria.ru/20200525/1571950647.html
Мишустин призвал исключить малейшую угрозу завоза COVID-19 из-за рубежа
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571686474_0:132:3023:1832_1036x0_80_0_0_2e9b10bf9107aba90c38cfc61a7a3dfd.jpg
РИА Новости

Мишустин призвал исключить малейшую угрозу завоза COVID-19 из-за рубежа

13:35 25.05.2020 (обновлено: 13:49 25.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания в формате видеоконференции президента РФ Владимира Путина
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания в формате видеоконференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Необходимо исключить малейшую угрозу завоза коронавируса в Россию из-за рубежа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Он отметил, что россияне должны заботиться о своем здоровье и не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением обратно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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