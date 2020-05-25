Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство до 1 октября запретило ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также некоторых других видов топлива.

В постановлении отмечается, что это сделано для "обеспечения энергетической безопасности" и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.

Как заявлял в начале апреля председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный, Россия производит гораздо больше топлива, чем потребляет.

При этом ценообразование на ГСМ не зависит напрямую от стоимости нефти на мировом рынке, то есть внутренний рынок защищен от внешней конъюнктуры цен, независимо от того, высокие они или низкие.

Две трети в цене ГСМ составляют налоги и акцизы, в том числе топливные акцизные сборы, которые идут в региональные дорожные фонды.