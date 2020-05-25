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2020-05-26T01:31
https://ria.ru/20200525/1571950596.html
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
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РИА Новости

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

13:34 25.05.2020 (обновлено: 01:31 26.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство до 1 октября запретило ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также некоторых других видов топлива.
В постановлении отмечается, что это сделано для "обеспечения энергетической безопасности" и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.
Как заявлял в начале апреля председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный, Россия производит гораздо больше топлива, чем потребляет.
При этом ценообразование на ГСМ не зависит напрямую от стоимости нефти на мировом рынке, то есть внутренний рынок защищен от внешней конъюнктуры цен, независимо от того, высокие они или низкие.
Две трети в цене ГСМ составляют налоги и акцизы, в том числе топливные акцизные сборы, которые идут в региональные дорожные фонды.
В свою очередь, министр энергетики Александр Новак 12 апреля говорил, что запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода. Он отмечал, что многие страны прибегают к этой не совсем рыночной, но необходимой мере.
Президент России Владимир Путин
23 мая, 11:26
Путин поручил проработать уплату акциза на топливо при реализации на АЗС
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Экономика
Популярные комментарии
Не честно как-то, нефть дешевеет плати, нефть дорожает плати, может вобще отвязаться от цен на нефть, ввести у себя один гос акциз и все, будет как то понятней за что платишь, а к стати за что, за дороги? Так есть же транспортный налог,))
25 мая, 14:15
vv.a.sokolov35
7404421011
Правильно, нечего поддерживать зарубежные банкротящиеся нефтедобывающие отрасли, сланцевых мошенников и тех, кто рыщет в поисках рынков сбыта
25 мая, 13:45
ОИОлег Иволгин
6530344014162
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