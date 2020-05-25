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2020-05-25T15:16
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ФАС потребовала признать покупку "Архангельскгеолдобычи" недействительной
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РИА Новости

ФАС потребовала признать покупку "Архангельскгеолдобычи" недействительной

13:31 25.05.2020 (обновлено: 15:16 25.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевРаботы в карьере горно-обогатительного комбината имени В.Гриба ОАО "Архангельскгеолдобыча"
Работы в карьере горно-обогатительного комбината имени В.Гриба ОАО Архангельскгеолдобыча
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Работы в карьере горно-обогатительного комбината имени В.Гриба ОАО "Архангельскгеолдобыча". Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подала иск с требованием признать недействительной сделку по покупке "Открытие Холдингом" у "Лукойла" алмазодобывающей "Архангельскгеолдобычи", сообщается на сайте службы.
В процессе санации банка "Открытие" ЦБ выявил подозрительную сделку по приобретению в 2017 году компанией "Открытие Холдинг" через свое 100%-ное дочернее общество "Открытие Промышленные Инвестиции" у Лукойла 100% акций "АГД-Даймондс" ("Архангельскгеолдобыча").
"Сумма сделки более чем в два раза превысила стоимость предприятия", — заявляет ФАС.
Анализируя эту информацию, служба усмотрела нарушение закона о порядке осуществления иностранных инвестиций в компании, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Кроме того, при рассмотрении сделки правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заявитель не представил информацию о наличии у ряда бенефициаров "Открытие Холдинга" гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами.
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"В связи с этим ФАС обратилась с иском в суд Архангельской области о признании указанной сделки недействительной и применении последствий ее недействительности", — говорится в сообщении.
"Лукойл" 25 мая 2017 года сообщил, что завершил продажу своей алмазодобывающей "дочки" — "Архангельскгеолдобычи" — дочерней компании "Открытие Холдинга" за 1,45 миллиарда долларов. В сентябре 2018 года АО "Архангельскгеолдобыча" было официально переименовано в АО "АГД-Даймондс".
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АрхангельскгеолдобычаЛУКОЙЛФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Архангельская областьЭкономика
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