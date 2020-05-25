ФАС потребовала признать покупку "Архангельскгеолдобычи" недействительной

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба ( Федеральная антимонопольная служба ( ФАС ) подала иск с требованием признать недействительной сделку по покупке " Открытие Холдингом " у " Лукойла " алмазодобывающей " Архангельскгеолдобычи ", сообщается на сайте службы.

В процессе санации банка "Открытие" ЦБ выявил подозрительную сделку по приобретению в 2017 году компанией "Открытие Холдинг" через свое 100%-ное дочернее общество "Открытие Промышленные Инвестиции" у Лукойла 100% акций "АГД-Даймондс" ("Архангельскгеолдобыча").

"Сумма сделки более чем в два раза превысила стоимость предприятия", — заявляет ФАС.

Анализируя эту информацию, служба усмотрела нарушение закона о порядке осуществления иностранных инвестиций в компании, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Кроме того, при рассмотрении сделки правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заявитель не представил информацию о наличии у ряда бенефициаров "Открытие Холдинга" гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами.

"В связи с этим ФАС обратилась с иском в суд Архангельской области о признании указанной сделки недействительной и применении последствий ее недействительности", — говорится в сообщении.