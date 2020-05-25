Мишустин отметил положительную динамику по выплатам медикам

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Кабмин РФ видит положительную динамику по выплатам медикам, идут выплаты за май, правительство контролирует вопрос, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы видим положительную динамику (по выплатам медикам - ред.), активно идут выплаты за май, правительство контролирует этот вопрос, чтобы президентские выплаты в полном объеме дошли до всех, кому они положены: врачам, медперсоналу, водителям скорой помощи", - сказал Мишустин в понедельник в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Он отметил, что оставшиеся обращения медиков по вопросу выплат за работу с больными с коронавирусом, поступающие через портал госуслуг, продолжают отрабатываться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.