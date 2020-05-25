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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:45
https://ria.ru/20200525/1571950451.html
Мишустин отметил положительную динамику по выплатам медикам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571683195_0:403:2926:2048_1036x0_80_0_0_c38dba268ad5eb6e2654843499100dc5.jpg
РИА Новости

Мишустин отметил положительную динамику по выплатам медикам

13:31 25.05.2020 (обновлено: 13:45 25.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Кабмин РФ видит положительную динамику по выплатам медикам, идут выплаты за май, правительство контролирует вопрос, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы видим положительную динамику (по выплатам медикам - ред.), активно идут выплаты за май, правительство контролирует этот вопрос, чтобы президентские выплаты в полном объеме дошли до всех, кому они положены: врачам, медперсоналу, водителям скорой помощи", - сказал Мишустин в понедельник в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Он отметил, что оставшиеся обращения медиков по вопросу выплат за работу с больными с коронавирусом, поступающие через портал госуслуг, продолжают отрабатываться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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