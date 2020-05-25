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2020-05-25T13:30
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Ливанские власти опровергли слухи о смерти президента Ауна
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РИА Новости

Ливанские власти опровергли слухи о смерти президента Ауна

13:30 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана Мишель Аун
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Ливана Мишель Аун. Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 мая - РИА Новости. Пресс-служба президента Ливана опровергла в понедельник сообщения в соцсетях о смерти главы государства Мишеля Ауна.
В воскресенье в нескольких интернет-изданиях появились сообщения о резком ухудшении здоровья президента, в социальных сетях поспешили заявить о смерти ливанского лидера.
"Пресс-служба президента республики опровергает полностью все слухи не имеющие под особой никакого основания, направленные на внесение смуты в общественном мнении",- говорится в сообщении пресс-службы, поступившем РИА Новости.
В заявлении отмечается, что подобные информационные вбросы осуществлены с нарушением закона, в связи с чем службы безопасности и представители прокуратуры предпримут необходимые действия в отношении организаторов и их соучастников.
В пресс-службе назвали подобные действия "дешевым информационном вбросом", который удалось осуществить через социальные сети публикациями за последние двое суток, что вызвало ожидаемые в обществе слухи и волнение у граждан.
Мишель Аун в возрасте 81 года занял пост президента Ливана в октябре 2016 года после почти 1,5 летнего политического вакуума, который образовался из-за неспособности политических сил договориться о кандидатуре лидера страны. Ранее Аун являлся лидером крупнейшей христианской партии Ливана - "Свободное патриотическое движение" (СПД), которую в последствии возглавил его зять, бывший глава МИД страны Джебран Басиль. В период гражданской войны в Ливане 1975-1991 года находился на воинской службе в рядах ливанской армии в звании генерала. С 1988 по 1990 занимал пост исполняющего обязанности президента республики.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
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