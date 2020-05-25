Ливанские власти опровергли слухи о смерти президента Ауна

БЕЙРУТ, 25 мая - РИА Новости. Пресс-служба президента Ливана опровергла в понедельник сообщения в соцсетях о смерти главы государства Пресс-служба президента Ливана опровергла в понедельник сообщения в соцсетях о смерти главы государства Мишеля Ауна

В воскресенье в нескольких интернет-изданиях появились сообщения о резком ухудшении здоровья президента, в социальных сетях поспешили заявить о смерти ливанского лидера.

"Пресс-служба президента республики опровергает полностью все слухи не имеющие под особой никакого основания, направленные на внесение смуты в общественном мнении",- говорится в сообщении пресс-службы, поступившем РИА Новости.

В заявлении отмечается, что подобные информационные вбросы осуществлены с нарушением закона, в связи с чем службы безопасности и представители прокуратуры предпримут необходимые действия в отношении организаторов и их соучастников.

В пресс-службе назвали подобные действия "дешевым информационном вбросом", который удалось осуществить через социальные сети публикациями за последние двое суток, что вызвало ожидаемые в обществе слухи и волнение у граждан.