Официальный курс евро упал на 56 копеек, доллара — на 28 копеек

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 40,87 копейки, составив 74,4249 рубля.

По состоянию на 13:26 мск цена июльских фьючерсов на североморскую Brent увеличивалась на 0,09% — до 35,17 доллара за баррель, на WTI — на 0,81%, до 33,51 доллара.

