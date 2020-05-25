Официальный курс евро упал на 56 копеек, доллара — на 28 копеек

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на вторник, снизился на 56,08 копейки — до 77,8823 рубля, доллара — на 28,42 копейки, до 71,5962 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 40,87 копейки, составив 74,4249 рубля.
Мировые цены на нефть продолжают коррекционный рост после снижения на фоне опасений за ухудшение отношений между США и КНР, а также за перспективы спроса на сырье по мере снятия ограничений, связанных с коронавирусом.
По состоянию на 13:26 мск цена июльских фьючерсов на североморскую Brent увеличивалась на 0,09% — до 35,17 доллара за баррель, на WTI — на 0,81%, до 33,51 доллара.