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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-25T13:54
https://ria.ru/20200525/1571950254.html
Официальный курс евро упал на 56 копеек, доллара — на 28 копеек
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/73/1559267314_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_2aff81d575d0b49f2ecac58f06d5705c.jpg
РИА Новости

Официальный курс евро упал на 56 копеек, доллара — на 28 копеек

13:28 25.05.2020 (обновлено: 13:54 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты
Банкноты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на вторник, снизился на 56,08 копейки — до 77,8823 рубля, доллара — на 28,42 копейки, до 71,5962 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 40,87 копейки, составив 74,4249 рубля.
Мировые цены на нефть продолжают коррекционный рост после снижения на фоне опасений за ухудшение отношений между США и КНР, а также за перспективы спроса на сырье по мере снятия ограничений, связанных с коронавирусом.
По состоянию на 13:26 мск цена июльских фьючерсов на североморскую Brent увеличивалась на 0,09% — до 35,17 доллара за баррель, на WTI — на 0,81%, до 33,51 доллара.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЭкономика
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25 мая, 13:39
gadukino.2013
770000
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