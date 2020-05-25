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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:42
https://ria.ru/20200525/1571950111.html
Мишустин подписал постановление о поддержке бюджетных организаций
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571940073_0:246:3154:2020_1036x0_80_0_0_f41ddca899f5aa3dc873339a5530261b.jpg
РИА Новости

Мишустин подписал постановление о поддержке бюджетных организаций

13:42 25.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бюджетные учреждения и автономные организации из пострадавших от коронавируса отраслей смогут направить на выплату зарплат своим сотрудникам субсидии, которые они получили из бюджета на выполнение государственного задания, соответствующее распоряжение от 23 мая, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства РФ.
Документом предлагается разрешить таким федеральным бюджетными и автономным учреждениям, осуществляющими деятельность в пострадавших от пандемии отраслях из утвержденного правительством перечня, расходовать нецелевым образом выделенные им бюджетные субсидии на выполнение госзадания.
В частности, они смогут в период действия карантинных мер направить средства на оплату труда своих работников, оплату налогов, обязательных сборов и коммунальных услуг, а также на содержание имущества. Такая возможность предоставлена им вне зависимости от объёма выполненных работ по государственному заданию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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