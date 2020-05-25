Мишустин подписал постановление о поддержке бюджетных организаций

Документом предлагается разрешить таким федеральным бюджетными и автономным учреждениям, осуществляющими деятельность в пострадавших от пандемии отраслях из утвержденного правительством перечня, расходовать нецелевым образом выделенные им бюджетные субсидии на выполнение госзадания.

В частности, они смогут в период действия карантинных мер направить средства на оплату труда своих работников, оплату налогов, обязательных сборов и коммунальных услуг, а также на содержание имущества. Такая возможность предоставлена им вне зависимости от объёма выполненных работ по государственному заданию.