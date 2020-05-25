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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-05-25T13:44
https://ria.ru/20200525/1571950026.html
В Нижегородской области создали особую экономическую зону "Кулибин"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571951047_0:53:1025:629_1036x0_80_0_0_a3153ade5f556cd6808a2d7f94b9b802.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области создали особую экономическую зону "Кулибин"

13:44 25.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Cyrios / Дзержинск Нижегородской области
Дзержинск Нижегородской области
CC BY-SA 3.0 / Cyrios /
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Создание особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области одобрено правительством Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы региона.
Постановление о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кулибин" подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Общая площадь особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске на территории промышленного предприятия АО "ДПО "Пластик" превысит 72 гектара. Площадка имеет всю необходимую инфраструктуру, резерв энергетических мощностей, а также потенциал для увеличения территории особой экономической зоны еще на 400 гектаров", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова губернатора Глеба Никитина.
© Правительство Нижегородской области Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Кулибин в Дзержинске Нижегородской области
© Правительство Нижегородской области
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области
Он подчеркнул, что это первая ОЭЗ в регионе. "Теперь в области есть все основные российские особые экономические режимы, и мы можем на равных конкурировать с другими субъектами федерации за инвестиции", - отметил Никитин.
По его словам, создание ОЭЗ в Нижегородской области позволит установить более конкурентоспособные условия ведения бизнеса по сравнению с регионами без нее. "Так, преференциальные условия ОЭЗ "Кулибин" снизят для резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и до 14,5% - в последующем, а также установят нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Заявка на создание особой экономической зоны была подготовлена корпорацией развития региона, которая выступит ее управляющей компанией", - отметил Никитин.
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Губернатор рассказал, что одним из приоритетных направлений деятельности станут химия и фармация. Именно поэтому территорией размещения ОЭЗ "Кулибин" выбран Дзержинск – один из крупнейших центров химической промышленности России.
"Мы рассчитываем, что в ОЭЗ "Кулибин" появится не менее 15 новых производств, а это сотни дополнительных рабочих мест. Создание ОЭЗ также позволит расширить уже работающие в Дзержинске инновационные производства. Например, большие перспективы у технологий для рынка газомоторного топлива, созданных дзержинскими учеными дисперсий для строительной отрасли и других продуктов", - отметил первый заместитель губернатора Евгений Люлин.
В свою очередь генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов добавил, что уже поступают заявки от инвесторов, желающих открыть предприятие на территории ОЭЗ. "Также на сегодняшний день у нас есть договоренности с тремя потенциальными инвесторами на сумму более 6 миллиардов рублей. После проведения всех необходимых юридических процедур с ними будут заключены соглашения о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ", - сказал он.
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Нижегородская областьРоссияМихаил МишустинНижегородская областьЭкономика
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