В Нижегородской области создали особую экономическую зону "Кулибин"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Создание особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске Создание особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области одобрено правительством Российской Федерации , сообщает пресс-служба главы региона.

Постановление о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кулибин" подписал председатель правительства России Михаил Мишустин

"Общая площадь особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске на территории промышленного предприятия АО "ДПО "Пластик" превысит 72 гектара. Площадка имеет всю необходимую инфраструктуру, резерв энергетических мощностей, а также потенциал для увеличения территории особой экономической зоны еще на 400 гектаров", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова губернатора Глеба Никитина.

© Правительство Нижегородской области Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области © Правительство Нижегородской области Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области

Он подчеркнул, что это первая ОЭЗ в регионе. "Теперь в области есть все основные российские особые экономические режимы, и мы можем на равных конкурировать с другими субъектами федерации за инвестиции", - отметил Никитин.

По его словам, создание ОЭЗ в Нижегородской области позволит установить более конкурентоспособные условия ведения бизнеса по сравнению с регионами без нее. "Так, преференциальные условия ОЭЗ "Кулибин" снизят для резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и до 14,5% - в последующем, а также установят нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Заявка на создание особой экономической зоны была подготовлена корпорацией развития региона, которая выступит ее управляющей компанией", - отметил Никитин.

Губернатор рассказал, что одним из приоритетных направлений деятельности станут химия и фармация. Именно поэтому территорией размещения ОЭЗ "Кулибин" выбран Дзержинск – один из крупнейших центров химической промышленности России.

"Мы рассчитываем, что в ОЭЗ "Кулибин" появится не менее 15 новых производств, а это сотни дополнительных рабочих мест. Создание ОЭЗ также позволит расширить уже работающие в Дзержинске инновационные производства. Например, большие перспективы у технологий для рынка газомоторного топлива, созданных дзержинскими учеными дисперсий для строительной отрасли и других продуктов", - отметил первый заместитель губернатора Евгений Люлин.