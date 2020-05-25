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2020-05-25T13:23
https://ria.ru/20200525/1571950017.html
Онлайн-собрание научного совета РАН о разработке вакцины к COVID-19
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РИА Новости

Онлайн-собрание научного совета РАН о разработке вакцины к COVID-19

13:23 25.05.2020
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28 мая в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-собрание научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины к COVID-19: прогнозы и реальность".
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Откроет собрание президент РАН Александр СЕРГЕЕВ.

Модератор – вице-президент РАН Владимир ЧЕХОНИН.

В онлайн-формате к мероприятию присоединятся:
- академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий ЗВЕРЕВ с докладом "Врожденный иммунитет при коронавирусной инфекции: методы активации".
- специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий МОРОЗОВ с докладом "Проекты BIOCAD против COVID-19";
- руководитель отдела вирусологии им. А.А. Смородинцева Института экспериментальной медицины, профессор, эксперт ВОЗ Лариса РУДЕНКО с докладом "Разработка технологической платформы для создания универсальных векторных вакцин нового поколения на модели SARS- Cov-2 и вируса гриппа";
- член-корреспондент РАН, профессор, генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар ИШМУХАМЕТОВ с докладом "Основные подходы к созданию вакцин против коронавируса COVID-19";
- директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор ТРУХИН с докладом "Разработка профилактической вакцины против COVID-19 в условиях пандемии";
- заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис ЛОГУНОВ с докладом "Универсальная технологическая платформа для создания вакцин на основе вирусных векторов".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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