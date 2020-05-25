Онлайн-собрание научного совета РАН о разработке вакцины к COVID-19

Откроет собрание президент РАН Александр СЕРГЕЕВ.Модератор – вице-президент РАН Владимир ЧЕХОНИН.- академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий ЗВЕРЕВ с докладом "Врожденный иммунитет при коронавирусной инфекции: методы активации".- специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;- генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий МОРОЗОВ с докладом "Проекты BIOCAD против COVID-19";- руководитель отдела вирусологии им. А.А. Смородинцева Института экспериментальной медицины, профессор, эксперт ВОЗ Лариса РУДЕНКО с докладом "Разработка технологической платформы для создания универсальных векторных вакцин нового поколения на модели SARS- Cov-2 и вируса гриппа";- член-корреспондент РАН, профессор, генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар ИШМУХАМЕТОВ с докладом "Основные подходы к созданию вакцин против коронавируса COVID-19";- директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор ТРУХИН с докладом "Разработка профилактической вакцины против COVID-19 в условиях пандемии";- заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис ЛОГУНОВ с докладом "Универсальная технологическая платформа для создания вакцин на основе вирусных векторов".