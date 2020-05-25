Выплаты на работников получили более 500 тысяч предприятий

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Свыше 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей уже получили прямую выплату от государства в размере 1 МРОТ на работника, сообщил министр экономического развития РФ Свыше 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей уже получили прямую выплату от государства в размере 1 МРОТ на работника, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на онлайн-встрече с депутатами фракции " Единая Россия ".

"Оперативная информация по грантам - 28 миллиардов рублей уже выплачено, это значит что было поддержано более миллиона рабочих мест - 518 тысяч организаций", - сказал Решетников.

Чтобы получить субсидию, бизнес должен соответствовать ряду критериев: заявитель должен быть включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 марта 2020 года, он должен относиться к пострадавшим от коронавируса отраслям, при этом он не должен быть в процессе ликвидации или банкротства и по состоянию на 1 марта у него не должно быть долгов по налогам и страховым взносам в размере более 3 тысяч рублей.

Кроме того, численность работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, должна составлять не менее 90% от количества работников в марте (или для совсем малого бизнеса - должно быть уволено не более одного человека) и заявитель должен был вовремя представить отчетность о численности сотрудников за март 2020 года.

Текущая ситуация заставила пересмотреть отношение в целом к формату поддержки бизнеса, вынудила больше внимания уделять различным формам онлайн-взаимодействия, заявил на встрече руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов . Он обратил внимание на положительный опыт работы Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства в этой части, выделив сервис "Бизнес-навигатор".

"Уже сегодня свыше 1,5 миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства этим пользуются. Но нам этот ресурс нужно расширять также по другим направлениям", - сказал лидер думских единороссов.

"Наша задача - это решение тех вопросов, которые обозначил президент Российской Федерации Владимир Путин , которые ежедневно обсуждаются в правительстве, вопросов, которые направлены на смягчение ситуации, связанной с кризисом, спровоцированным коронавирусной инфекцией, и, естественно, помощь нашим гражданам", - добавил Неверов.

Он отметил, что Государственная дума и правительство совместными усилиями многое могут сделать в обозначенных направлениях. Неверов пообещал передать в Министерство экономического развития вопросы, которые депутаты не успели задать в прямом эфире, а также те, которые поступят во фракцию по итогам видеоконференции.