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2020-05-25T13:21
https://ria.ru/20200525/1571949878.html
Суд по просьбе бизнесмена Исаева арестовал 50% "Востокугля"
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РИА Новости

Суд по просьбе бизнесмена Исаева арестовал 50% "Востокугля"

13:21 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области наложил арест на 50%-ную долю в ООО "УК Востокуголь", которая в ЕГРЮЛ сейчас зарегистрирована на саму компанию, а до этого принадлежала сначала Александру Исаеву, а затем Олегу Шемшуку, следует их опубликованного определения суда.
Владельцем второй половины компании по-прежнему указан погибший в начале мая бизнесмен Дмитрий Босов.
Российский предприниматель Дмитрий Босов
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Соответствующую обеспечительную меру суд принял по заявлению Исаева. Суд также запретил "Востокуглю" распоряжаться этой долей, в том числе исполнять заявление Шемшука о выходе из состава участников. В частности, суд запретил компании выплачивать Шемшуку прямо или косвенно действительную стоимость доли, совершать любые сделки по передаче имущества и/или уступке прав, отчуждению акций и/или долей в дочерних и зависимых обществах.
Исаев был совладельцем "Востокугля" на паритетных началах с Босовым, а также занимал руководящие посты в этой компании и в "Сибантраците". Однако в начале апреля компании сообщили, что Исаев снят с должностей, поскольку были выявлены "вопиющие злоупотребления" на вверенных ему участках работ. В ЕГРЮЛ владельцем 50% "Востокугля" вместо Исаева с начала апреля до середины мая был указан Шемшук. С 18 мая эта доля числится на самой компании.
Источник в правоохранительных органах 7 мая сообщил РИА Новости, что Босов был найден мертвым в своем доме в подмосковном Одинцово. Позднее группы "Аллтек" и "Сибантрацит" Босова подтвердили его гибель.
Обеспечительные меры в отношении 50% "Востокугля" арбитражный суд Подмосковья принял в рамках дела по иску Исаева, в котором он требует применить последствия недействительности ничтожной сделки – договора от 5 апреля 2020 года, по которому Исаев якобы продал свою долю Шемшуку. Исаев просит восстановить свое право на долю и одновременно прекратить право на нее Шемшука. Кроме того, он просит прекратить право на эту же долю, зарегистрированное в ЕГРЮЛ на "Востокуголь" на основании заявления Шемшука о выходе из состава участников общества. Предварительные слушания по иску, поступившему в суд 20 мая, назначены на 22 июня.
Исаев ранее подал в арбитражный суд Москвы иск о защите деловой репутации к трем компаниям Босова – "Сибантрацит", "Востокуголь" и "Аллтек". Суд приступит к нему в августе. Исаев после ухода из компаний Босова стал гендиректором ООО "Управляющая компания "Эльга Уголь", входящего в группу "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
7 мая, 08:41
Травников выразил соболезнования близким бизнесмена Босова
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Александр ИсаевМоскваМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоПроисшествия
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