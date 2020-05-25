Суд по просьбе бизнесмена Исаева арестовал 50% "Востокугля"

Соответствующую обеспечительную меру суд принял по заявлению Исаева. Суд также запретил "Востокуглю" распоряжаться этой долей, в том числе исполнять заявление Шемшука о выходе из состава участников. В частности, суд запретил компании выплачивать Шемшуку прямо или косвенно действительную стоимость доли, совершать любые сделки по передаче имущества и/или уступке прав, отчуждению акций и/или долей в дочерних и зависимых обществах.

Исаев был совладельцем "Востокугля" на паритетных началах с Босовым, а также занимал руководящие посты в этой компании и в "Сибантраците". Однако в начале апреля компании сообщили, что Исаев снят с должностей, поскольку были выявлены "вопиющие злоупотребления" на вверенных ему участках работ. В ЕГРЮЛ владельцем 50% "Востокугля" вместо Исаева с начала апреля до середины мая был указан Шемшук. С 18 мая эта доля числится на самой компании.