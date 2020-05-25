В ЛНР мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену

ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жителя ЛНР к 12 годам лишения свободы за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

"Приговором Верховного суда Луганской народной республики при поддержании государственного обвинения прокурорами Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере гражданин Луганской народной республики признан виновным в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР (государственная измена)", - сообщил представитель пресс-службы.

По данным ведомства, житель республики, находясь на подконтрольной Киеву территории, был завербован Службой безопасности Украины, после чего, с июня 2018 года по февраль 2019 года, якобы вел работу по выманиванию бывших, а также действующих сотрудников МВД ЛНР на территорию Украины.

"В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, дал признательные показания, подробно излагая свои действия и роль при выполнении заданий, поставленных ему сотрудниками СБУ", - заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве сообщили, что жителю ЛНР суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.