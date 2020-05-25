В Иране зафиксировали наименьшее число смертей от COVID-19 за 2,5 месяца

ТЕГЕРАН, 25 мая – РИА Новости. Иран зафиксировал наименьшее почти за 2,5 месяца число смертей от коронавируса за сутки – скончались 34 человека, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

По его словам, за прошедшие 24 часа иранским медикам удалось выявить 2023 новых случая заражения коронавирусом, за счет чего общее количество случаев достигло 137 724. При этом выздоровели 107 713 человек.

"К сожалению, за последние сутки скончались 34 больных COVID-19, однако это наименьший показатель за последние недели. Число жертв возросло до 7451", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

Прежний минимум составлял 35 жертв и был зафиксирован 16 мая, а до пика распространения коронавируса менее 40 смертей было зафиксировано 7 марта - тогда погиб 21 человек, после чего статистика смертности резко пошла вверх, 4 апреля дойдя до своих пиковых 158 летальных исходов.