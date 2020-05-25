Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:38
https://ria.ru/20200525/1571949552.html
В Иране зафиксировали наименьшее число смертей от COVID-19 за 2,5 месяца
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

В Иране зафиксировали наименьшее число смертей от COVID-19 за 2,5 месяца

13:15 25.05.2020 (обновлено: 13:38 25.05.2020)
213
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 мая – РИА Новости. Иран зафиксировал наименьшее почти за 2,5 месяца число смертей от коронавируса за сутки – скончались 34 человека, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
По его словам, за прошедшие 24 часа иранским медикам удалось выявить 2023 новых случая заражения коронавирусом, за счет чего общее количество случаев достигло 137 724. При этом выздоровели 107 713 человек.
"К сожалению, за последние сутки скончались 34 больных COVID-19, однако это наименьший показатель за последние недели. Число жертв возросло до 7451", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
Прежний минимум составлял 35 жертв и был зафиксирован 16 мая, а до пика распространения коронавируса менее 40 смертей было зафиксировано 7 марта - тогда погиб 21 человек, после чего статистика смертности резко пошла вверх, 4 апреля дойдя до своих пиковых 158 летальных исходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
320000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
Рекомендуем
Человек моет руки
Ученые доказали эффективность популярного способа профилактики COVID-19
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Сотрудник НИИ в лаборатории
Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
Названы цены на все модели iPhone 12
Прохожие у Триумфальной арки в Париже
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
В Германии оценили сотрудничество с Россией по вакцине от коронавируса
Сотрудник НИИ в лаборатории
Директор Центра Гамалеи рассказал о первых испытаниях вакцины от COVID-19
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
МИД Китая ответил на слова советника Трампа о вакцине от COVID-19
Нью-Йорк
В США за сутки выявили более 20,6 тысячи новых случаев коронавируса
Автомобили скорой помощи, Италия
В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 230 тысяч
Санитары транспортируют пациента в реанимационное отделение Центральной клинической больницы РЖД - Медицина
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Кадр из фильма Назад в будущее 2
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Эксперты рассказали, как действовать при второй волне коронавируса
Виды Гонконга
В США заявили, что могут ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции число жертв коронавируса превысило четыре тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
Лента новостейМолния