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В Башкирии стеклоподъемник убил ребенка
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РИА Новости

В Башкирии стеклоподъемник убил ребенка

13:13 25.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
УФА, 25 мая – РИА Новости. Стеклоподъемник убил шестилетнего ребенка, игравшего в отцовской машине в башкирском селе, сообщает СУСК РФ по республике.
По данным ведомства, трагедия с мальчиком произошла в одном из сел Дуванского района 23 мая.
"По предварительной версии, мальчик во время игры с младшей сестренкой на улице около дома своей бабушки залез в салон автомобиля отца и просунул голову в окно со стороны переднего пассажирского сиденья. В это время дверное стекло поднялось, и шея мальчика оказалась зажата между аркой и стеклом двери, в результате ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался", - говорится в сообщении.
Следователи организовали доследственную проверку. "Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают родителей ребенка и других очевидцев, изучают жилищно-бытовые условия проживания семьи", - поясняет ведомство.
Сотрудники МЧС
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Республика БашкортостанДуванский районПроисшествия
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