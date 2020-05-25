В Башкирии стеклоподъемник убил ребенка

"По предварительной версии, мальчик во время игры с младшей сестренкой на улице около дома своей бабушки залез в салон автомобиля отца и просунул голову в окно со стороны переднего пассажирского сиденья. В это время дверное стекло поднялось, и шея мальчика оказалась зажата между аркой и стеклом двери, в результате ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался", - говорится в сообщении.