Эксперты рассказали, как действовать при второй волне коронавируса

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в России в случае второй волны коронавируса следует распространять только на тех, кто входит в группу повышенного риска, в остальном достаточно будет ношения масок в публичных местах, при этом в случае, если прогнозы оправдаются и повторная вспышка заболевания будет только осенью, к тому времени уже можно ожидать вакцину, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты.
Ранее глава МВД Бельгии Петер де Крем исключил возврат к мерам строгой изоляции в случае повторения вспышки коронавируса в стране.
"Бельгия не слишком изолировалась и в первую волну. И много смертей. Что касается нас - будет зависеть от того, что это за волна. Если это опять будут многие тысячи (заразившихся - ред.) в день, скажем, в Москве, конечно, самоизоляция для угрожаемого контингента будет нужна. Все уже не смогут уйти на самоизоляцию, экономика рухнет. А без работающей экономики людей умрет намного больше, чем от коронавируса", - рассказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Прием самоизоляции, по мнению Альтштейна, в случае второй волны уже не будет носит массовый характер. А от противоэпидемических мероприятий оставят только ношение масок в публичных местах и в транспорте.
"Вторая волна придет к нам вместе с обычной второй волной гриппа - в глубокий осенний период. Сейчас, мне кажется, для нее нет оснований, впереди жаркое лето. И, я думаю, если будет, может быть, мы к этому времени подоспеем с вакциной. Хотя я как-то не очень верю в эту вторую волну, это уже будет как обычный сезонный грипп", - считает доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
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