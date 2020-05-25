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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:12
https://ria.ru/20200525/1571949388.html
Эксперты рассказали, как действовать при второй волне коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как действовать при второй волне коронавируса

13:12 25.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в России в случае второй волны коронавируса следует распространять только на тех, кто входит в группу повышенного риска, в остальном достаточно будет ношения масок в публичных местах, при этом в случае, если прогнозы оправдаются и повторная вспышка заболевания будет только осенью, к тому времени уже можно ожидать вакцину, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты.
Ранее глава МВД Бельгии Петер де Крем исключил возврат к мерам строгой изоляции в случае повторения вспышки коронавируса в стране.
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"Бельгия не слишком изолировалась и в первую волну. И много смертей. Что касается нас - будет зависеть от того, что это за волна. Если это опять будут многие тысячи (заразившихся - ред.) в день, скажем, в Москве, конечно, самоизоляция для угрожаемого контингента будет нужна. Все уже не смогут уйти на самоизоляцию, экономика рухнет. А без работающей экономики людей умрет намного больше, чем от коронавируса", - рассказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Прием самоизоляции, по мнению Альтштейна, в случае второй волны уже не будет носит массовый характер. А от противоэпидемических мероприятий оставят только ношение масок в публичных местах и в транспорте.
"Вторая волна придет к нам вместе с обычной второй волной гриппа - в глубокий осенний период. Сейчас, мне кажется, для нее нет оснований, впереди жаркое лето. И, я думаю, если будет, может быть, мы к этому времени подоспеем с вакциной. Хотя я как-то не очень верю в эту вторую волну, это уже будет как обычный сезонный грипп", - считает доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВиктор ЗуевНИИ им. ГамалеиОбщество
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