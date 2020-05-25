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Туризм
2020-05-25T14:24
https://ria.ru/20200525/1571949325.html
Турция из-за пандемии не досчиталась половины российских туристов
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РИА Новости

Турция из-за пандемии не досчиталась половины российских туристов

14:24 25.05.2020
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© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
 Туристы на торговой улице в центре Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Турция из-за пандемии в первую треть года не досчиталась половины российских туристов, сообщает АТОР.
Министерство туризма и культуры Турции обнародовало статистику по иностранному потоку в апреле и за четыре месяца 2020 года. Таких низких показателей российских прибытий на местные курорты не было даже во время кризиса в отношениях двух стран четыре года назад.
В апреле из-за закрытия границ Турцию посетило лишь 24,2 тысячи интуристов, что на 99,3 процента меньше, чем в апреле прошлого года. Лидеры списка - Болгария (6,24 тысячи прибытий), Украина (1,85 тысячи), Грузия (1,76 тысячи), Сербия (1,72 тысячи) и Румыния (1,35 тысячи).
Из России приехали всего 922 гостя, хотя в прошлом году этот показатель достиг 391 тысячи отдыхающих. В сравнении с тем же периодом прошлого года российский турпоток упал почти до нуля - на 99,76 процента. Еще больше сократилось число гостей из Германии и Великобритании.
В первую треть года Турция потеряла более половины путешественников из России – количество прибытий снизилось на 55,36 процента.
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