Турция из-за пандемии не досчиталась половины российских туристов

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Турция из-за пандемии в первую треть года не досчиталась половины российских туристов, Турция из-за пандемии в первую треть года не досчиталась половины российских туристов, сообщает АТОР.

Министерство туризма и культуры Турции обнародовало статистику по иностранному потоку в апреле и за четыре месяца 2020 года. Таких низких показателей российских прибытий на местные курорты не было даже во время кризиса в отношениях двух стран четыре года назад.

В апреле из-за закрытия границ Турцию посетило лишь 24,2 тысячи интуристов, что на 99,3 процента меньше, чем в апреле прошлого года. Лидеры списка - Болгария (6,24 тысячи прибытий), Украина (1,85 тысячи), Грузия (1,76 тысячи), Сербия (1,72 тысячи) и Румыния (1,35 тысячи).

Из России приехали всего 922 гостя, хотя в прошлом году этот показатель достиг 391 тысячи отдыхающих. В сравнении с тем же периодом прошлого года российский турпоток упал почти до нуля - на 99,76 процента. Еще больше сократилось число гостей из Германии и Великобритании.