Омбудсмен просит правительство обеспечить лекарствами детей со СМА

"Из проблем хочу выделить вопрос обеспечения лекарствами ребят, которые страдают спинально-мышечной атрофией. Полгода назад действенное лекарство было зарегистрировано в России. И врачи в регионах могут выписать его, а исполнительная власть - закупить. Но оно фантастически дорогое – речь о десятках миллионов. Детей, которые нуждаются в таком лечении, в Москве 114. Как детский омбудсмен Москвы, я написала обращение в правительство РФ рассмотреть вопрос о включении СМА в перечень высокозатратных нозологий, лекарственное обеспечение по которым идет из федерального бюджета", - сказала Ярославская в интервью РИА Новости.