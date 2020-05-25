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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:08
https://ria.ru/20200525/1571949110.html
В Киевской области еще в одном общежитии выявили вспышку коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_0:100:3287:1949_1036x0_80_0_0_5d14f7d484609f546a1f45e72a37d20b.jpg
РИА Новости

В Киевской области еще в одном общежитии выявили вспышку коронавируса

13:08 25.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии в городе Переяслав Киевской области Украины, сообщил в понедельник и.о. главы областной государственной администрации Василий Володин.
Ранее из-за коронавируса закрыли на карантин три общежития в Киевской области.
Улица Киева
Вчера, 12:19Распространение нового коронавируса
В Киевской области со вторника ослабят карантин
"Очередная вспышка болезни зафиксирована в очередном общежитии - в городе Переяславе. Оно расположено на территории студгородка, где сегодня всего проживают 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой политравмы", - цитирует Володина агентство УНИАН.
Он отметил, что все заразившиеся коронавирусом в общежитиях в городе Украинка и селе Петропавловская Борщаговка выздоровели. Также планируется снятие санитарно-эпидемиологического поста в общежитии в городе Вишневое.
Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране составляет 21245, скончались 623 человека, 7234 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКиевская областьУкраинаВ мире
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