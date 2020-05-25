В Киевской области еще в одном общежитии выявили вспышку коронавируса

Ранее из-за коронавируса закрыли на карантин три общежития в Киевской области.

Он отметил, что все заразившиеся коронавирусом в общежитиях в городе Украинка и селе Петропавловская Борщаговка выздоровели. Также планируется снятие санитарно-эпидемиологического поста в общежитии в городе Вишневое.