В Киевской области еще в одном общежитии выявили вспышку коронавируса

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии в городе Переяслав Киевской области Украины, сообщил в понедельник и.о. главы областной государственной администрации Василий Володин.
Ранее из-за коронавируса закрыли на карантин три общежития в Киевской области.
"Очередная вспышка болезни зафиксирована в очередном общежитии - в городе Переяславе. Оно расположено на территории студгородка, где сегодня всего проживают 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой политравмы", - цитирует Володина агентство УНИАН.
Он отметил, что все заразившиеся коронавирусом в общежитиях в городе Украинка и селе Петропавловская Борщаговка выздоровели. Также планируется снятие санитарно-эпидемиологического поста в общежитии в городе Вишневое.
Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране составляет 21245, скончались 623 человека, 7234 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
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