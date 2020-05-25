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Туризм
2020-05-25T15:37
https://ria.ru/20200525/1571949012.html
Составлен рейтинг популярности оздоровительных курортов России
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РИА Новости

Составлен рейтинг популярности оздоровительных курортов России

15:37 25.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБальнеологический курорт "Мацеста" в Сочи
Бальнеологический курорт Мацеста в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Санатории Сочи и Анапы возглавляют рейтинг самых популярных российских курортов для лечебно-оздоровительного отдыха, сообщает ТурСтат.
Рейтинг основан на данных спроса на санаторно-курортный отдых сервиса бронирования санаториев.
В первую пятерку вошли Сочи и Анапа в Краснодарском крае, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки в Ставропольском крае.
Курорты Крыма, Башкирии и Алтая также входят в десятку популярных регионов.
За проживание, питание и лечение в санаториях Сочи туристы готовы платить, в среднем, 2,8 тысячи рублей в сутки. В Анапе - 2,5 тысячи, в Крыму - 2,4 тысячи.
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