Составлен рейтинг популярности оздоровительных курортов России

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Санатории Сочи и Анапы возглавляют рейтинг самых популярных российских курортов для лечебно-оздоровительного отдыха, сообщает ТурСтат.

Рейтинг основан на данных спроса на санаторно-курортный отдых сервиса бронирования санаториев.

В первую пятерку вошли Сочи и Анапа в Краснодарском крае, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки в Ставропольском крае.

Курорты Крыма, Башкирии и Алтая также входят в десятку популярных регионов.