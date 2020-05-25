В ОНФ предложили увеличить пособие по уходу за ребенком

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Увеличение пособия на первенца станет подспорьем для неработающих родителей в РФ, в то же время необходимо увеличить размер выплат и на остальных детей в семье, считает координатор проекта Общероссийского народного фронта "Время рожать" Татьяна Буцкая.