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2020-05-25T13:04
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В ОНФ предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
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РИА Новости

В ОНФ предложили увеличить пособие по уходу за ребенком

13:04 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Увеличение пособия на первенца станет подспорьем для неработающих родителей в РФ, в то же время необходимо увеличить размер выплат и на остальных детей в семье, считает координатор проекта Общероссийского народного фронта "Время рожать" Татьяна Буцкая.
Ранее Госдума приняла законопроект о неотложных мерах по стабилизации экономики и предотвращению последствий, связанных с распространением коронавируса. Среди них – повышение пособий по уходу за первенцем для неработающих граждан, в том числе студентов. Так, с 1 июня ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 375 до 6 752 рублей. Буцкая напомнила, что в РФ действуют различные программы по поддержке семей с детьми, но большинство из них имеют единоразовый характер.
"Именно поэтому государственное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое ежемесячно до достижения ребенком полутора лет – в период, когда мама практически "прикована" к малышу, для российских семей особенно важен. Решение, поддержанное депутатами Госдумы, станет для россиян хорошим подспорьем. Необходимо увеличить размер пособия по уходу не только за первым, но и вторым, третьим и последующими детьми", – приводит слова Буцкой пресс-служба ОНФ.
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