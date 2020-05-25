Власти Японии планируют компенсировать туристам часть затрат на поездку

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Власти Японии планируют компенсировать иностранным туристам часть затрат на поездку, Власти Японии планируют компенсировать иностранным туристам часть затрат на поездку, сообщает АТОР.

Агентство по туризму Японии (JTA) предложило план предоставления субсидий для отрасли в размере 12,5 миллиарда долларов. Глава организации Хироши Табата рассказал, что средства нужно потратить на привлечение иностранных путешественников. Начало реализации этой идеи намечено на июль, пишет издание Simple Flying.

Пока детали разработанного плана не обнародованы, однако The Japan Times сообщает, что агентство хочет покрывать затраты гостей на 50 процентов от стоимости их путешествия.

Специалисты предполагают, что схема "компенсации" может быть в целом похожа на ту, которую предложила в прошлом месяце Сицилия. Власти итальянского острова объявляли о намерениях оплачивать туристам половину стоимости авиаперелета и треть цены проживания в отеле.