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Туризм
2020-05-25T13:40
https://ria.ru/20200525/1571948413.html
Власти Японии планируют компенсировать туристам часть затрат на поездку
https://cdn23.img.ria.ru/images/156042/64/1560426410_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_69ab0b9102bdb9857d27a7f7f3dab8b3.jpg
РИА Новости

Власти Японии планируют компенсировать туристам часть затрат на поездку

13:40 25.05.2020
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© Depositphotos / Patryk_KosmiderЖенщины в традиционных японских кимоно, возле храма Фусими Инари в Киото, Япония
Женщины в традиционных японских кимоно, возле храма Фусими Инари в Киото, Япония
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Власти Японии планируют компенсировать иностранным туристам часть затрат на поездку, сообщает АТОР.
Агентство по туризму Японии (JTA) предложило план предоставления субсидий для отрасли в размере 12,5 миллиарда долларов. Глава организации Хироши Табата рассказал, что средства нужно потратить на привлечение иностранных путешественников. Начало реализации этой идеи намечено на июль, пишет издание Simple Flying.
Пока детали разработанного плана не обнародованы, однако The Japan Times сообщает, что агентство хочет покрывать затраты гостей на 50 процентов от стоимости их путешествия.
Специалисты предполагают, что схема "компенсации" может быть в целом похожа на ту, которую предложила в прошлом месяце Сицилия. Власти итальянского острова объявляли о намерениях оплачивать туристам половину стоимости авиаперелета и треть цены проживания в отеле.
В период пандемии, в апреле 2020 года Япония запретила въезд граждан из многих стран, и спрос на туры сократился почти до нуля. В итоге в апреле в Японию приехали всего 2900 гостей из-за рубежа, пишет Simple Flying со ссылкой на данные национальной статистики. Это рекордное падение въездного турпотока: в прошлом году страну посетили 31,9 миллиона иностранцев, а в 2020 году Япония рассчитывала увеличить их число до 40 миллионов.
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