СК проверит сообщение об отсутствии питьевой воды в поселка в КБР

НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии начали проверку после публикации в СМИ информации об отсутствии в течение нескольких лет питьевой воды у жителей поселка Залукокоаже, сообщает региональное СУСК.
Ранее телеканал ОТР опубликовал сюжет, в котором сообщалось об отсутствии на протяжении 11 лет у жителей поселка Залукокоаже Зольского района КБР доступа к питьевой воде. В сюжете местные жители жалуются на нестабильное и некачественное водоснабжение, сообщают, что вынуждены брать воду из скважины и запасаться ею впрок. В населенном пункте проживают около 10 тысяч человек.
"Следственными органами инициировано проведение доследственной проверки по данному факту. В ходе проверки будут тщательно исследованы доводы жителей поселка, дана правовая оценка действиям должностных лиц", - говорится в сообщении.
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