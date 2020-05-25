СМИ сообщили, как фармкомпании три года назад отклонили идею о вакцинах

Американка Дженнифер Халлер во время испытания экспериментальной вакцины от коронавируса. Архивное фото

Американка Дженнифер Халлер во время испытания экспериментальной вакцины от коронавируса

© AP Photo / Ted S. Warren Американка Дженнифер Халлер во время испытания экспериментальной вакцины от коронавируса

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ведущие мировые фармацевтические компании три года назад отклонили предложение Ведущие мировые фармацевтические компании три года назад отклонили предложение Еврокомиссии о разработке быстро производимых вакцин против таких патогенов, как коронавирус, пишет газета Guardian

Как сообщает издание, план по ускорению разработки и утверждению вакцин был предложен представителями Еврокомиссии, входящими в государственно-частное европейское партнерство между Европейской комиссией и фармацевтической промышленностью - Инициативу по инновационным лекарственным средствам (IMI). По мнению представителей ЕК, такое исследование могло бы "способствовать разработке и утверждению регулирующими органами вакцин против приоритетных патогенов насколько это возможно, до фактического возникновения вспышки". Однако фармацевтические компании из IMI эту идею отклонили.

Данный вывод издание сделало на анализе отчета, опубликованного на сайте Европейской корпоративной обсерватории (COE) - исследовательского центра, который рассматривает решения, принимаемые IMI.

По данным издания, в IMI входят представители Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), членами которой являются в том числе такие крупные представители отрасли, как GlaxoSmithKline Novartis , Pfizer, Lilly и Johnson & Johnson.

Как заявила представитель IMI, на момент поступившего в 2017 году предложения вопрос инфекционных заболеваний и вакцин конкурировал с другими приоритетными на тот момент темами, как например, исследования в области туберкулеза, аутоиммунных заболеваний и цифрового здравоохранения.

"Отчет, по-видимому, предполагает, что IMI не справилась со своей задачей по защите европейских граждан, позволив упустить возможность подготовить общество к нынешней пандемии COVID", - заявила она.

Согласно отчету, влияние крупных фармкомпаний на программу исследований IMI привело к доминированию отраслевых приоритетов, при этом были отодвинуты на второй план болезни, связанные с бедностью, а также такие остающиеся без внимания болезни, как коронавирусы.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия приняла решение на 27 миллионов евро увеличить свою долю финансирования инновационных научных разработок в области новых методов лечения и диагностики коронавируса, которые осуществляются в рамках деятельности IMI.