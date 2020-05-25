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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:59
https://ria.ru/20200525/1571948324.html
СМИ сообщили, как фармкомпании три года назад отклонили идею о вакцинах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570069823_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_99c46d9da43c826f4ee0f2702514816f.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили, как фармкомпании три года назад отклонили идею о вакцинах

12:56 25.05.2020 (обновлено: 12:59 25.05.2020)
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© AP Photo / Ted S. WarrenАмериканка Дженнифер Халлер во время испытания экспериментальной вакцины от коронавируса
Американка Дженнифер Халлер во время испытания экспериментальной вакцины от коронавируса
© AP Photo / Ted S. Warren
Американка Дженнифер Халлер во время испытания экспериментальной вакцины от коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ведущие мировые фармацевтические компании три года назад отклонили предложение Еврокомиссии о разработке быстро производимых вакцин против таких патогенов, как коронавирус, пишет газета Guardian.
Как сообщает издание, план по ускорению разработки и утверждению вакцин был предложен представителями Еврокомиссии, входящими в государственно-частное европейское партнерство между Европейской комиссией и фармацевтической промышленностью - Инициативу по инновационным лекарственным средствам (IMI). По мнению представителей ЕК, такое исследование могло бы "способствовать разработке и утверждению регулирующими органами вакцин против приоритетных патогенов насколько это возможно, до фактического возникновения вспышки". Однако фармацевтические компании из IMI эту идею отклонили.
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Данный вывод издание сделало на анализе отчета, опубликованного на сайте Европейской корпоративной обсерватории (COE) - исследовательского центра, который рассматривает решения, принимаемые IMI.
По данным издания, в IMI входят представители Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), членами которой являются в том числе такие крупные представители отрасли, как GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly и Johnson & Johnson.
Как заявила представитель IMI, на момент поступившего в 2017 году предложения вопрос инфекционных заболеваний и вакцин конкурировал с другими приоритетными на тот момент темами, как например, исследования в области туберкулеза, аутоиммунных заболеваний и цифрового здравоохранения.
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"Отчет, по-видимому, предполагает, что IMI не справилась со своей задачей по защите европейских граждан, позволив упустить возможность подготовить общество к нынешней пандемии COVID", - заявила она.
Согласно отчету, влияние крупных фармкомпаний на программу исследований IMI привело к доминированию отраслевых приоритетов, при этом были отодвинуты на второй план болезни, связанные с бедностью, а также такие остающиеся без внимания болезни, как коронавирусы.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия приняла решение на 27 миллионов евро увеличить свою долю финансирования инновационных научных разработок в области новых методов лечения и диагностики коронавируса, которые осуществляются в рамках деятельности IMI.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19GlaxoSmithKlineNovartisЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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