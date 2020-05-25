Полиция проверяет информацию о вспышке COVID-19 в харьковской больнице

По данным пресс-службы, во время мониторинга сети сотрудники Слободского отдела полиции обнаружили публикацию, в которой сообщается, что в Харьковской инфекционной больнице пять врачей и 15 других медработников заразились коронавирусом.
"С целью выяснения всех обстоятельств происшествия данная информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас идет ее проверка", - говорится в сообщении полиции.
Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране составляет 21245, скончались 623 человека, 7234 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.