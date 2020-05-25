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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:54
https://ria.ru/20200525/1571948285.html
Полиция проверяет информацию о вспышке COVID-19 в харьковской больнице
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036204_0:123:3072:1851_1036x0_80_0_0_f7af6f2647ae5c08be6be6475b76dd9b.jpg
РИА Новости

Полиция проверяет информацию о вспышке COVID-19 в харьковской больнице

12:54 25.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о вспышке коронавируса среди медперсонала больницы в Харькове, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным пресс-службы, во время мониторинга сети сотрудники Слободского отдела полиции обнаружили публикацию, в которой сообщается, что в Харьковской инфекционной больнице пять врачей и 15 других медработников заразились коронавирусом.
"С целью выяснения всех обстоятельств происшествия данная информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас идет ее проверка", - говорится в сообщении полиции.
Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране составляет 21245, скончались 623 человека, 7234 выздоровели.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХарьковУкраинаВ мире
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