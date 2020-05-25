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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:53
https://ria.ru/20200525/1571948147.html
В Хабаровском крае могут вернуть более жесткие ограничения
https://cdn24.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:145:3044:1857_1036x0_80_0_0_bec87ad6cdf7356d10f3b3d02663e12a.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае могут вернуть более жесткие ограничения

12:53 25.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 25 мая – РИА Новости. Более жесткие меры противоэпидемического режима могут вернуть в Хабаровском крае за несоблюдение масочного режима, из-за чего в течение последних дней регистрируется более 60 новых случаев заражения в сутки, сообщает краевое правительство.
По данным краевых властей, за последние сутки выявлены 65 новых заболевших. На минувшей неделе регистрировали более 60 заболевших в сутки. С начала пандемии выявлено почти 1,7 тысячи случаев заражения новой инфекцией, 10 человек умерли.
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"Установлены факты, когда масочный режим не соблюдается в отдельных магазинах, в автобусах, в массовых местах, к примеру, на площадях, на набережной. Видно, что люди устали от ограничений, расслабились, но это как раз и является опасным фактором, который может повлиять на динамику распространения инфекции. Поэтому нам надо сейчас активно призывать людей не терять бдительность, чтобы не усугублять ситуацию. В противном случае мы будем вынуждены вернуть более жесткие меры", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по краю Татьяны Зайцевой.
Отмечается, что показатель заболеваемости в Хабаровском крае составляет 124 случая на 100 тысяч населения с приростом в 3,9%. Прирост по России - 2,5%, по ДФО - 4,7%.
"Существенный прирост нам также дают крупные предприятия, которые завозят вахтовиков. Свежий случай произошел в Бикинском районе. Там выявлен один заболевший работник и 18 человек, контактировавших с ним. Все они приехали на заработки из других регионов. Люди помещены на карантин. Мы проводим эпидрасследование, разбираемся в деталях. К сожалению, сейчас такие факты происходят повсеместно", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства края по социальным вопросам Юрия Минаева.
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Сообщается, что в ближайшие дни проверки по соблюдению масочного режима пройдут в общественном транспорте и магазинах. Полиции предписано усилить разъяснительную работу, а за злостное несоблюдение санитарного режима штрафовать нарушителей.
Отмечается, что с апреля сотрудники правоохранительных органов выписали почти 2,5 тысячи протоколов гражданам, которые не соблюдали эпидрежим, 556 дел были переданы в суд. К ответственности привлечены 242 человека, а сумма штрафов превысила 270 тысяч рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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