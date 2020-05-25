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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:49
https://ria.ru/20200525/1571948012.html
Лавров оценил влияние коронавируса на международные отношения
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565315150_0:121:2896:1750_1036x0_80_0_0_039764051ea79018b6c8fa6238abb90b.jpg
РИА Новости

Лавров оценил влияние коронавируса на международные отношения

12:49 25.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса может помочь улучшить сотрудничество на международной арене, Россия и Германия могут сыграть в этом лидирующую роль, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Такое мнение министр выразил в приветственном слове участникам ежегодной конференции "Постдамские встречи", которая в этом году посвящена теме "Германия-Россия-ЕС: пандемия и ее последствия для внешней политики и политики безопасности" и проходит в формате видеоконференции. Речь Лаврова зачитал представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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"В ближайшей перспективе пандемия коронавируса становится одним из значимых факторов, способных содействовать формированию объединительных подходов в сфере внешней политики и мировой экономики, наращиванию взаимодействия стран и международных институтов в борьбе с реальными, а не мнимыми угрозами человечеству", - заявил Лавров.
Говоря об отношениях России и Германии, министр отметил, что здесь важным становится вопрос "лидерства наших стран в стремительно меняющемся мире". "В наших общих силах трансформировать пессимистичный, но расхожий сегодня лозунг "мир никогда не будет прежним" в гораздо более амбициозную и ориентированную на будущее установку "мир должен стать лучше", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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"Потсдамские встречи", инициированные федеральным президентом Романом Герцогом в 1999 году, проводятся ежегодно в виде конференции. Они регулярно собирают вместе высокопоставленных представителей политики, бизнеса, культуры и других общественных деятелей из Германии и России с целью достижения более глубокого понимания друг друга и новых форм сотрудничества при обсуждении актуальных вопросов. С 2019 года формат конференции находится под патронажем Лаврова и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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