Лавров оценил влияние коронавируса на международные отношения

"В ближайшей перспективе пандемия коронавируса становится одним из значимых факторов, способных содействовать формированию объединительных подходов в сфере внешней политики и мировой экономики, наращиванию взаимодействия стран и международных институтов в борьбе с реальными, а не мнимыми угрозами человечеству", - заявил Лавров.

Говоря об отношениях России и Германии, министр отметил, что здесь важным становится вопрос "лидерства наших стран в стремительно меняющемся мире". "В наших общих силах трансформировать пессимистичный, но расхожий сегодня лозунг "мир никогда не будет прежним" в гораздо более амбициозную и ориентированную на будущее установку "мир должен стать лучше", - добавил он.