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Новости Подмосковья
2020-05-25T12:49
https://ria.ru/20200525/1571947951.html
Сбор клубники на территории Подмосковья начнут в июне
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РИА Новости

Сбор клубники на территории Подмосковья начнут в июне

12:49 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКлубника
Клубника
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Клубника
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Сбор первого урожая клубники на территории Московской области начнется в начале июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Из-за нестабильной погоды сложно предугадать созревание ягоды на полях Подмосковья. По оценке сельхозпроизводителей, ранние сорта клубники в этом году можно будет попробовать в начале июня. Примерно к 10 числу свежая и сочная ягода отправится в магазины и на рынки региона и Москвы", – приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Он также добавил, что Совхоз имени Ленина, который выращивает садовую землянику на территории более 100 гектаров земли, планирует начать сбор урожая в конце июня-начале июля.
"Активный сбор клубники в Подмосковье начнётся в регионе в конце следующего месяца, примерно 20 -25 июня и будет радовать потребителя до августа", - добавил Разин.
Клубника
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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