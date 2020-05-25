Сбор клубники на территории Подмосковья начнут в июне

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Сбор первого урожая клубники на территории Московской области начнется в начале июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Из-за нестабильной погоды сложно предугадать созревание ягоды на полях Подмосковья. По оценке сельхозпроизводителей, ранние сорта клубники в этом году можно будет попробовать в начале июня. Примерно к 10 числу свежая и сочная ягода отправится в магазины и на рынки региона и Москвы", – приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Он также добавил, что Совхоз имени Ленина, который выращивает садовую землянику на территории более 100 гектаров земли, планирует начать сбор урожая в конце июня-начале июля.
"Активный сбор клубники в Подмосковье начнётся в регионе в конце следующего месяца, примерно 20 -25 июня и будет радовать потребителя до августа", - добавил Разин.