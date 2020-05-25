Сбор клубники на территории Подмосковья начнут в июне

"Из-за нестабильной погоды сложно предугадать созревание ягоды на полях Подмосковья. По оценке сельхозпроизводителей, ранние сорта клубники в этом году можно будет попробовать в начале июня. Примерно к 10 числу свежая и сочная ягода отправится в магазины и на рынки региона и Москвы", – приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.