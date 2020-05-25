Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на третий сезон

"Мы невероятно рады, что всем так понравился этот проект. Неделю за неделей продюсеры, сценаристы и наш потрясающий актерский состав продолжают создавать один из самых смешных сериалов на телевидении", — прокомментировал Ник Грэд, президент Original Programming FX Entertainment.