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Культура
2020-05-25T18:51
https://ria.ru/20200525/1571947749.html
Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на третий сезон
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571951757_15:0:1419:790_1036x0_80_0_0_6c1f3a2e9c9007ff75fc08ac254649f2.jpg
РИА Новости

Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на третий сезон

18:51 25.05.2020
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© 343 Incorporated (2019-...)Скриншот сериала "Чем мы заняты в тени"
Скриншот сериала Чем мы заняты в тени
© 343 Incorporated (2019-...)
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. СМИ узнали, комедийный сериал "Чем мы заняты в тени", основанный на проекте Тайки Вайтити и Джемейна Клемента "Реальные упыри" (2014 год), продлили на третий сезон, сообщает Deadline.
По информации издания, кабельная сеть FX перед выходом финала второго эпизода (премьера запланирована на 10 июня) заказала продолжение (в среднем шоу смотрело 3,2 миллиона зрителей — это на четверть выше показателей первого сезона).

"Мы невероятно рады, что всем так понравился этот проект. Неделю за неделей продюсеры, сценаристы и наш потрясающий актерский состав продолжают создавать один из самых смешных сериалов на телевидении", — прокомментировал Ник Грэд, президент Original Programming FX Entertainment.

Дата выхода нового сезона пока неизвестна.
В шоу рассказывают о жизни четырех вампиров, которые хотят подружиться с людьми. Они живут в обычном доме, ходят по магазинам, ищут любовь и, разумеется, кровь.
В шестой серии появляется Марк Хэмилл. Актер, получивший известность после роли Люка в "Звездных войнах", играет загадочного вампира, связанного с прошлым одного из главных героев.
В сериале снимаются: Мэтт Берри, Наташа Деметриу, Кайван Новак, Марк Прокш, Харви Гильен и другие.
Кадр из нового сезона сериала Реальные упыри
22 марта, 02:29Культура
Опубликован трейлер сериала Тайки Вайтити "Чем мы заняты в тени"
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КультураТайка ВайтитиКино и сериалыНовости культурыМарк Хэмилл
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