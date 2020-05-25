Глава МИД Германии призвал к интенсивному диалогу с Россией

БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Россия может внести вклад в решение многих международных проблем, интенсивный диалог между Москвой и Берлином нужен для формирования позитивной повестки, которая могла бы дать старт новой динамике в отношениях двух стран, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, приветствуя участников 23-й ежегодной конференции "Потсдамские встречи", которая в этом году посвящена теме "Германия-Россия-ЕС: пандемия и ее последствия для внешней политики и политики безопасности".
Конференция проводится в онлайн-формате в связи с мерами, принятыми в мире в связи с распространением пандемии коронавируса.
"Нам нужен интенсивный диалог, конкретно между нашими странами, между правительствами, парламентами и обществами... Только так мы можем создать позитивную повестку как основу для новой динамики", - заявил Маас, его обращение зачитала представитель посольства ФРГ в РФ.
"Если речь идет о поставках защитного оборудования или развития вакцин, только объединенными силами мы победим этот вирус. В этом смысле мы намерены выстраивать наше председательство в Совете ЕС во второй половине года и участвовать в рамках нашего временного членства в СБ ООН - ради мультилатерального решения. Что это значит для российско-германских отношений? События 2014 года обременили отношения между нашими двумя странами, а также между Россией и Западом. К этому добавились многие дальнейшие кризисы и конфликты. Для нас, немцев, ясно, что последовательные решения могут быть достигнуты только в мультилатеральных рамках и что Россия может внести вклад в принятие многих решений", - заявил Маас.
Министр добавил, что "мир стоит в связи с коронавирусом перед невиданными прежде вызовами". В этой связи в МИД ФРГ "с большим интересом" наблюдают за растущими контактами министров здравоохранения и ведомств России и Германии в контексте сотрудничества, связанного с преодолением пандемии коронавируса. По словам министра, эти контакты "проводятся регулярно".
"Потсдамские встречи", инициированные федеральным президентом Романом Герцогом в 1999 году, проводятся ежегодно в виде конференции. Они регулярно собирают высокопоставленных представителей политики, бизнеса, культуры и других общественных деятелей из Германии и России с целью достижения более глубокого понимания друг друга и новых форм сотрудничества при обсуждении актуальных вопросов. С 2019 года формат конференции находится под патронажем министров иностранных дел Германии и России — Хайко Мааса и Сергея Лаврова.
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