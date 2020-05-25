Глава МИД Германии призвал к интенсивному диалогу с Россией

Конференция проводится в онлайн-формате в связи с мерами, принятыми в мире в связи с распространением пандемии коронавируса.

"Нам нужен интенсивный диалог, конкретно между нашими странами, между правительствами, парламентами и обществами... Только так мы можем создать позитивную повестку как основу для новой динамики", - заявил Маас, его обращение зачитала представитель посольства ФРГ в РФ.

"Потсдамские встречи", инициированные федеральным президентом Романом Герцогом в 1999 году, проводятся ежегодно в виде конференции. Они регулярно собирают высокопоставленных представителей политики, бизнеса, культуры и других общественных деятелей из Германии и России с целью достижения более глубокого понимания друг друга и новых форм сотрудничества при обсуждении актуальных вопросов. С 2019 года формат конференции находится под патронажем министров иностранных дел Германии и России — Хайко Мааса и Сергея Лаврова.