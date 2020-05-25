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РИА Наука
2020-05-25T12:45
https://ria.ru/20200525/1571947466.html
Россияне 27 мая смогут увидеть комету Лебедь
https://cdn25.img.ria.ru/images/149982/09/1499820905_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_9f92e58fc28b29c0eba750adadf84485.jpg
РИА Новости

Россияне 27 мая смогут увидеть комету Лебедь

12:44 25.05.2020 (обновлено: 12:45 25.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОбсерватория
Обсерватория
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Обсерватория . Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Россияне смогут увидеть комету Лебедь, которая недавно подлетела к Солнечной системе и 27 мая приблизится на максимально близкое расстояние к Солнцу, сообщает пресс-служба Московского планетария.
"Красивая хвостатая комета C/2020 F8 (SWAN) пролетает мимо Земли на расстоянии 83,3 млн км. 27 мая она приблизится к Солнцу на расстояние 64,3 миллиона километров. В средних широтах ее уже можно увидеть ранним утром на северо-востоке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комета, открытая австралийским астрономом-любителем Майклом Маттиаццо всего пару месяцев назад, сейчас видна невооруженным глазом. В планетарии назвали ее "главной кометой весны".
Причем в момент открытия комета была не такой красочной, как сейчас. По мере приближения к Солнцу росла ее яркость и появлялся "достаточно большой и красивый хвост".
Комета 2I/Borisov
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Сейчас комету можно разглядеть в течение всей ночи. С наступлением сумерек лучше смотреть на северо-северо-запад. По расчетам астрономов, яркости кометы Лебедь должно хватить для того, чтобы заметить её невооруженным глазом, помешать может только погода и светлый фон сумеречного неба.
"С середины мая по конец июня комета C/2020 F8 (SWAN) будет видна в течение всей ночи в северной части неба невысоко над горизонтом. С конца июня комета видна по утрам незадолго до восхода Солнца на северо-востоке. Перемещаться в период видимости в небольшие приборы комета будет по созвездиям Кита, Рыб, Овна, Треугольника, Персея, Возничего, Близнецов и Единорога", - отметили в планетарии.
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