Россияне 27 мая смогут увидеть комету Лебедь

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Россияне смогут увидеть комету Лебедь, которая недавно подлетела к Солнечной системе и 27 мая приблизится на максимально близкое расстояние к Солнцу, сообщает пресс-служба Московского планетария.

"Красивая хвостатая комета C/2020 F8 (SWAN) пролетает мимо Земли на расстоянии 83,3 млн км. 27 мая она приблизится к Солнцу на расстояние 64,3 миллиона километров. В средних широтах ее уже можно увидеть ранним утром на северо-востоке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комета, открытая австралийским астрономом-любителем Майклом Маттиаццо всего пару месяцев назад, сейчас видна невооруженным глазом. В планетарии назвали ее "главной кометой весны".

Причем в момент открытия комета была не такой красочной, как сейчас. По мере приближения к Солнцу росла ее яркость и появлялся "достаточно большой и красивый хвост".

Сейчас комету можно разглядеть в течение всей ночи. С наступлением сумерек лучше смотреть на северо-северо-запад. По расчетам астрономов, яркости кометы Лебедь должно хватить для того, чтобы заметить её невооруженным глазом, помешать может только погода и светлый фон сумеречного неба.