В Бельгии за сутки выявили 250 новых случаев заражения коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии снова стало снижаться после нескольких дней относительного роста на фоне поэтапной отмены мер изоляции, сообщили в понедельник в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

За минувшие сутки зафиксированы 250 новых заболевших, в то время как в прошедшие три дня сообщалось о 276, 299 и 282 новых случаях заражения, соответственно. Общее число заражений с начала вспышки составляет на сегодня 57 342.

Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, на сегодня составляет 251 (против 256 пациентов накануне), в больницы поступили 27 заболевших (в воскресенье сообщалось о 48 госпитализированных), 25 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 32 смерти (накануне – 43), всего с середины марта скончались 9 312 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.

Бельгийские медики сообщают, что число пациентов в отделениях реанимации ежедневно сокращается примерно на 5%. Кроме того, по расчетам властей, количество госпитализированных с COVID-19 в сутки не должно превышать ста человек, чтобы Бельгия смогла полностью отменить ограничительные меры и вернуться к нормальной жизни.