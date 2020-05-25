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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:44
https://ria.ru/20200525/1571947435.html
В Бельгии за сутки выявили 250 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

В Бельгии за сутки выявили 250 новых случаев заражения коронавирусом

12:44 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии снова стало снижаться после нескольких дней относительного роста на фоне поэтапной отмены мер изоляции, сообщили в понедельник в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
За минувшие сутки зафиксированы 250 новых заболевших, в то время как в прошедшие три дня сообщалось о 276, 299 и 282 новых случаях заражения, соответственно. Общее число заражений с начала вспышки составляет на сегодня 57 342.
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Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, на сегодня составляет 251 (против 256 пациентов накануне), в больницы поступили 27 заболевших (в воскресенье сообщалось о 48 госпитализированных), 25 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 32 смерти (накануне – 43), всего с середины марта скончались 9 312 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
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Бельгийские медики сообщают, что число пациентов в отделениях реанимации ежедневно сокращается примерно на 5%. Кроме того, по расчетам властей, количество госпитализированных с COVID-19 в сутки не должно превышать ста человек, чтобы Бельгия смогла полностью отменить ограничительные меры и вернуться к нормальной жизни.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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