Вышел трейлер "самого страшного фильма" 2020 года

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Сети появился трейлер ужастика "Реликвия", который называют самым страшным фильмом 2020 года.
Картину с Робин Невин, Эмили Мортимер и Беллой Хиткот впервые показали в январе на кинофестивале "Санденс" в штате Юта, где он получил восторженные отзывы критиков.
Женщина с дочкой ищет свою мать, страдающую деменцией. Она пропала из "дальнего" дома их семьи. После возвращения с ней происходит что-то странное.
Обозреватель Variety сравнил ленту с "Реинкарнацией" (2018) и "Бабадуком" (2014). Он подчеркнул, что фильм поставил высокую планку для ужастиков 2020 года.
А в Bloody Disgusting отметили, что картина "изображает деменцию так, что кровь стынет в жилах".
"Реликвия" – дебют режиссера с японско-австралийскими корнями – Натали Эрики Джеймс. Одним из продюсеров выступил Джейк Джилленхол.
Фильм выходит в США 10 июля, дата премьеры в Великобритании и в России пока не объявлена.