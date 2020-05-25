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Культура
2020-05-25T23:01
https://ria.ru/20200525/1571947371.html
Вышел трейлер "самого страшного фильма" 2020 года
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944963_54:0:991:527_1036x0_80_0_0_1c61d3b7ef93112df0f2144caef2ab19.jpg
РИА Новости

Вышел трейлер "самого страшного фильма" 2020 года

23:01 25.05.2020
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Сети появился трейлер ужастика "Реликвия", который называют самым страшным фильмом 2020 года.
Картину с Робин Невин, Эмили Мортимер и Беллой Хиткот впервые показали в январе на кинофестивале "Санденс" в штате Юта, где он получил восторженные отзывы критиков.
Женщина с дочкой ищет свою мать, страдающую деменцией. Она пропала из "дальнего" дома их семьи. После возвращения с ней происходит что-то странное.
Обозреватель Variety сравнил ленту с "Реинкарнацией" (2018) и "Бабадуком" (2014). Он подчеркнул, что фильм поставил высокую планку для ужастиков 2020 года.
А в Bloody Disgusting отметили, что картина "изображает деменцию так, что кровь стынет в жилах".
"Реликвия" – дебют режиссера с японско-австралийскими корнями – Натали Эрики Джеймс. Одним из продюсеров выступил Джейк Джилленхол.
Фильм выходит в США 10 июля, дата премьеры в Великобритании и в России пока не объявлена.
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