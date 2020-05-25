Вышел трейлер "самого страшного фильма" 2020 года

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Сети . В Сети появился трейлер ужастика "Реликвия", который называют самым страшным фильмом 2020 года.

Картину с Робин Невин, Эмили Мортимер и Беллой Хиткот впервые показали в январе на кинофестивале "Санденс" в штате Юта, где он получил восторженные отзывы критиков.

Женщина с дочкой ищет свою мать, страдающую деменцией. Она пропала из "дальнего" дома их семьи. После возвращения с ней происходит что-то странное.

Обозреватель Variety сравнил ленту с "Реинкарнацией" (2018) и "Бабадуком" (2014). Он подчеркнул, что фильм поставил высокую планку для ужастиков 2020 года.

А в Bloody Disgusting отметили , что картина "изображает деменцию так, что кровь стынет в жилах".

"Реликвия" – дебют режиссера с японско-австралийскими корнями – Натали Эрики Джеймс. Одним из продюсеров выступил Джейк Джилленхол.