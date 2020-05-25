Китайская вакцина от COVID-19 прошла тест на безопасность

МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская вакцина от коронавируса нового типа прошла тест на безопасность и способна быстро вызывать иммунную реакцию в организме, сообщили китайские исследователи на страницах авторитетного медицинского журнала Lancet. Китайская вакцина от коронавируса нового типа прошла тест на безопасность и способна быстро вызывать иммунную реакцию в организме, сообщили китайские исследователи на страницах авторитетного медицинского журнала Lancet.

Это стало, пожалуй, самой хорошей новостью для мира, в котором по состоянию на 23 мая уже подтверждено свыше 5 миллионов случаев заражения короновирусом нового типа, из-за которого скончались более 330 тысяч человек.

По итогам первой фазы клинических испытаний у 108 взрослых добровольцев подтвердили хорошую переносимость и иммунную реакцию на коронавирус нового типа.

Однако, исследователи признают необходимость дальнейших тестов.

Представитель китайской исследовательской группы, эксперт из института биоинженерии при Академии военно-медицинских наук Чэнь Вэй назвала результаты испытаний веховыми. Однако, она одновременно подчеркнула, что данные результаты должно истолковать осмотрительным образом. "Вызов для разработок вакцины против короновируса нового типа – беспрецедентный. Несмотря на то, что вакцина способна вызывать иммунную реакцию, это не значит, что она непременно способна защищать человека от заражения короновирусом. Эти результаты позволили увидеть надежду, демонстрируют, что разработки вакцины имеют перспективы. Однако, остается еще длинный путь для внедрения прививок в широкое обращение", - подчеркнула она.

По сообщению Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ), сейчас во всем мире разрабатывается свыше 120 вакцин против короновируса нового типа, некоторые из них проходят клинические испытания. Член ВК НПКСК, академик АН КНР Жао Цзыхэ отметил, что разработки китайских ученых, без сомнения, внесли важный вклад в мировые исследования по разработке вакцины от коронавирусной инфекции нового типа.

Он отметил: "На днях разработанная группой китайских специалистов первая в мире рекомбинантная вакцина на основе аденовирусного вектора типа Ad5 прошла тест на безопасность и способна вызывать иммунную реакцию в организме. Я уверен в том, что следующие клинические исследования дадут больше данных для оценки безопасности и эффективности вакцины".