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Религия и мировоззрение
2020-05-25T18:19
https://ria.ru/20200525/1571947178.html
Киево-Печерскую лавру открыли для посещений после карантина
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РИА Новости

Киево-Печерскую лавру открыли для посещений после карантина

12:41 25.05.2020 (обновлено: 18:19 25.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
Сотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Киево-Печерскую лавру открыли для посещений после карантина, который был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции и действовал с 13 апреля, об этом в комментарии агентству РИА Новости сообщил руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
Ранее мэр Киева сообщил, что Киево-Печерская лавра закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. В монастырь были направлены мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус. Тогда же в УПЦ заверили, что доступ верующих в лавру полностью прекращен.
"Сегодня патруль полиции, который охранял главный вход, был снят, и в отношении монастыря действуют такие же нормы общегосударственного карантина, как и ко всем религиозным организациям. Для посещения лавра уже открыта", - отметил Климент.
Ранее сообщалось, что за время карантина в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусной инфекцией почти все священники.
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
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В пятницу на Украине стартовал второй из пяти этапов выхода из карантина, ранее введенного из-за COVID-19. В стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады. Ранее Киевская обладминистрация сообщила, что карантин в Киевской области пока не будут смягчать, потому что количество выявленных случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения превышает допустимую норму.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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