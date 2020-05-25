ВКонтакте поможет школьникам отпраздновать "Последний звонок" онлайн

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В этом году "Последний звонок" для российских школьников пройдет ВКонтакте.
Праздничные ленточки 11-классникам заменят эмодзи-статусы с колокольчиком. Поставить такой статус можно в мини-приложении. Примерить ленту получится и с помощью специальной маски в историях.
Ещё одна новая шуточная маска предскажет профессию выпускника. Вариантов много: от курьера, блогера или врача до гения, филантропа и миллиардера. Кроме того, ВКонтакте предложит 11-классникам рассказать, о каких моментах из школьных лет они будут скучать.
Сегодня и завтра каждый пользователь ВКонтакте сможет отправить пять бесплатных подарков с изображением колокольчика. Такие виртуальные презенты — простой способ отблагодарить педагогов за знания и терпения или обрадовать одноклассников.
Онлайн-линейка от Министерства просвещения идет в сообществе ведомства. В прямом эфире скажут напутственные слова и поделятся своими школьными воспоминаниями выпускники, учителя и директора школ из разных регионов страны, а также звёзды и блогеры.