ВКонтакте поможет школьникам отпраздновать "Последний звонок" онлайн

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В этом году "Последний звонок" для российских школьников пройдет ВКонтакте.

Сегодня и завтра каждый пользователь ВКонтакте сможет отправить пять бесплатных подарков с изображением колокольчика. Такие виртуальные презенты — простой способ отблагодарить педагогов за знания и терпения или обрадовать одноклассников.