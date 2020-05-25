В ЛНР число выявленных случаев коронавируса достигло 384

ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 384, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава, на 22 мая в ЛНР были выявлены 377 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти пяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в двух населенных пунктах - Свердловске и Фрунзе - строгие карантинные ограничения.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 25 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 384", - сообщили в пресс-службе.
В минздраве уточнили, что за выходные выявлено семь новых случаев заражения COVID-19, всего выписаны 179 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.