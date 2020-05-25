Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:40
https://ria.ru/20200525/1571947062.html
В ЛНР число выявленных случаев коронавируса достигло 384
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В ЛНР число выявленных случаев коронавируса достигло 384

12:40 25.05.2020
543
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 384, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава, на 22 мая в ЛНР были выявлены 377 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти пяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в двух населенных пунктах - Свердловске и Фрунзе - строгие карантинные ограничения.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 25 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 384", - сообщили в пресс-службе.
В минздраве уточнили, что за выходные выявлено семь новых случаев заражения COVID-19, всего выписаны 179 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаСвердловскВОЗВ мире
Рекомендуем
Наручники
В ЛНР мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену
Военнослужащий ДНР на КПП
В ДНР рассказали о подавлении точек украинских силовиков
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР оценили ситуацию после встречи контактной группы
Ополченцы Донецкой народной республики
В ДНР заявили о 65 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Родион Мирошник
В ЛНР рассказали о повестке переговоров подгруппы по Донбассу
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская
КПП в Донбассе с июня перейдут на летний график
Многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) ополчения ДНР
Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе
Сотрудник клиники
В ДНР выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Сирии число заразившихся коронавирусом достигло 106
Военнослужащий ЛНР
В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов
Украинский военный
ДНР обвинила силовиков в размещении вооружения вблизи школ и больниц
Военнослужащие ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР заявили о напряженной обстановке у линии соприкосновения в Донбассе
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 256
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
Лента новостейМолния