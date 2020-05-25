В Ростовской области провели более ста тысяч тестов на коронавирус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая – РИА Новости. Лаборатории Лаборатории Ростовской области провели 104,3 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию с начала эпидемии, сообщил журналистам начальник управления информполитики правительства региона Сергей Тюрин.

По его словам, на 25 мая в регионе зарегистрировано 3727 случаев заболевания коронавирусом, из них 158 за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции составил 1,6.

"Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 3664 теста на коронавирусную инфекцию. За весь период проведено более 104,3 тысячи исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения –100,9", - сказал Тюрин.

Охват населения тестированием является одним из трех основных показателей, оцениваемых при переходе регионов к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Для перехода на первый этап этот показатель должен составлять 70 на 100 тысяч населения.

В Ростовской области проживают около 4,2 миллиона человек.

За весь период эпидемии в регионе выздоровел 1281 человек, умерли 34. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 25 человек, под медицинским наблюдением – 8,7 тысячи человек.